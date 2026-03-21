何超蓮穿性感短裙前後失守 低胸大露背派福利竟被嫌太瘦？ 本尊一個英文字回應

已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮，跟內地男星竇驍結婚後，近日傳出感情亮紅燈，何超蓮直接用行動打破傳聞，孖住竇驍去睇水舞間，恩愛放閃。近日何超蓮心情甚佳，分享數張性感靚相，大露背短裙展現性感上圍，性感度爆燈，福利滿滿。

何超蓮分享靚相大派福利

何超蓮近日分享的數張靚相中，她身穿一條純白色吊帶連身短裙，裙子的上半身採用貼身剪裁，完美勾勒出她纖細的腰線，漂亮的肩頸線條完美展現，而胸前的方形領口，則顯示出美好身材，散發出健康性感氣息。整條裙的焦點，絕對是其背後的大露背設計，當何超蓮轉身回眸一笑時，大片白滑玉背一覽無遺，性感指數瞬間爆燈。

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何超蓮大晒身材竟被嫌瘦

何超蓮分享性感靚相，大派福利，隨即獲得大量留言，讚她「完美無瑕，人美心善」、「好美啊」，何超蓮大多數都有回覆，向支持她的網民說「愛你」。但也有網民認為何超蓮太瘦，提議她「肥番少少」，令何超蓮不禁以英文追問「Why？」，跟網民互動，展現出親民貼地一面。

何超蓮孖老公竇驍甜蜜放閃

何超蓮與内地頂流男星竇驍結婚將近3年，去年卻因影壇大亨向華強太太陳嵐（向太）爆料「向太曝富家女和男演員鬧離婚」，鬧出婚變風波，二人最終要發文澄清。日前何超蓮在分享跟丈夫竇驍去澳門睇「水舞間」，以甜蜜互動，證明二人繼續過住幸福的婚姻生活。

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何超蓮偕夫甜蜜互動