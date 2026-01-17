何鴻燊三房千金何超蓮傳婚變後首與老公竇驍公開同框 被指「貌合神離」細節揭內情

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與内地頂流男星竇驍結婚將近3年，去年卻因影壇大亨向華強太太陳嵐（向太）爆料「向太曝富家女和男演員鬧離婚」，鬧出婚變風波，二人最終要發文澄清。何超蓮與竇驍自婚變傳言後，多次同框被捕獲，近日二人更以夫妻檔在內地出席時尚品牌新春活動，曝光私下相處一面。

何超蓮竇驍夫妻檔吸金

何超蓮與竇驍昨日（16日）現身北京出席活動，網民片段所見，何超蓮穿上紅色連身短裙，而老公竇驍則以橫間打底，穿上黑色套裝露面。二人在佈景前合照，竇驍輕扶老婆，何超蓮則以眼尾望向老公，被網民指二人企到離行離迾，似是貌合神離惹揣測。

不過何超蓮與竇驍之後受訪時，竇驍提到農曆新年會與太太何超蓮一同外遊。何超蓮與竇驍亦被網民拍到，在場內坐低傾偈時牽手，竇驍雖然背向鏡頭，但何超蓮表情豐富，望住老公笑得甜蜜。

何超蓮竇驍恩愛互動

而另一影片見到二人跟人閒聊時，竇驍一直站在老婆身邊，又見到竇驍與何超蓮互動期間，忽然向何超蓮揸頸，而何超蓮未有反抗。二人離場時，竇驍主動牽何超蓮，自然流露出恩愛一面，加證感情未變。

