何超蓮婚姻再亮紅燈？ 何家四房齊集何超蕸追思會獨缺竇驍 再以工作為由缺席網民評價兩極

已故賭王何鴻燊與二太藍瓊纓的三女、信德集團執行董事何超蕸（Maisy）於4月12日離世，終年58歲。昨日（17日）何超蕸的家人為她在灣仔一酒店舉行追思會，大家姐何超瓊一早現身打點，而其他兄弟姊妹與及家族成員，還有政商界代表如財政司司長陳茂波、霍英東家族多位成員、李澤楷、鄭志剛、郭炳江、趙式芝、趙曾學韞與及何超瓊前夫許晉亨。

竇驍缺席何超蕸追思會

何家四房成員均齊集追思會，送別何超蕸最後一程，三房太太陳婉珍與女兒何超蓮、何超雲、兒子何猷啟一同到場，但現場所見，長女何超雲的疑似新歡與及細仔何猷啟的第二任太太Fiona亦有到場，反而未見何超蓮的丈夫竇驍，原來當時竇驍身在內地宣傳劇集《主角》的活動，事件惹來網民兩極聲音。

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竇驍在內地宣傳劇集《主角》

已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮在2023年與內地男星竇驍結婚後，兩人因工作關係聚少離多，屢次傳出二人婚姻亮起紅燈。昨日（17日）二房三女何超蕸的追思會，何家四房家族成員包括：何超蕸胞姊何超瓊與何超鳳、妹妹何超儀與丈夫陳子聰及私人醫生Iman、胞弟何猷龍；大房女兒何超雄；三太陳婉珍及3子女何超雲與疑似新歡、何超蓮及何猷啟與第二任太太；四太梁安琪與兒子何猷亨、何猷君與太太奚夢瑤、何超盈與丈夫辛奇隆及女兒、何超欣，還有表姊黎芷珊出席，但偏偏不見何超蓮老公竇驍的身影，其後在微博流傳多張竇驍在內地宣傳劇集《主角》的相片，對於竇驍再一次缺席何家活動，有人說：「他長期以『拍戲、檔期衝突』為由缺席家族事務。」、「喜事缺席尚可理解，肅穆的追思場合依舊缺席，屬實不太應該。」但亦有人為他辯護：「人家可能工作走不開呢？誰能隨便請假呀。」甚至還有人說：「問題不在竇驍身上，十有八九是三太陳婉珍從中阻攔。」

缺席的竇驍再度引發婚姻狀況揣測

在今年5月何超蓮的生日會上，同父異母的二房大家姐、掌管家族事業的何超瓊和四房何猷亨等亦罕有現身，何超瓊更站在妹妹身旁高歌慶祝，但始終未見其老公竇驍的身影，連續兩年缺席的竇驍再度引發外界對二人婚姻狀況的揣測。甚至外母陳婉珍的生日，竇驍同樣沒有出席。不過何超蓮今年曾在社交平台分享與丈夫竇驍一同到澳門欣賞「水舞間」的甜蜜影片，3月份還與竇驍一起拍拖賞櫻，預祝二人的結婚三周年紀念日。去年影壇大亨向華強太太陳嵐（向太）爆料提及某位富家女下嫁男演員後，女家在金錢上不給予支持，又指二人「在鬧離婚」，向太直指這位男演員就是為了錢而娶富家女，事件迅即衝上熱搜，其後向太當日的影片在多個網上平台已消失，何超蓮和竇驍罕有地發文否認婚變。

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