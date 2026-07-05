陳曼娜指商天娥疑默認欺凌楊思琦：真係好想佢打嚟鬧我 還原衝突經過有人聯手恰𡃁妹

楊思琦早前接受節目訪問時，重提當年拍攝TVB劇集《翻叮一族》時被「一圍人」欺凌，事後身為「嫌疑人」之一的陳曼娜接受傳媒訪問，否認自己是「職場欺凌帶頭人」時，更開名直指其中一個有份欺凌楊思琦的人是商天娥。陳曼娜今日（5日）出席活動，再度談及事件，表示沒有收到商天娥聯絡跟她對質。

陳曼娜質疑商天娥默認欺凌他人

陳曼娜早前點名商天娥與已淡出娛樂圈的男演員欺凌楊思琦，她受訪時被問到商天娥近來有否找過她？陳曼娜說：「好多人都有問我，佢有冇打嚟鬧我，我真係好想佢鬧我，因為證明係假，佢冇打嚟畀我，我都唔知佢自己係咪已經默認咗呢？」

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陳曼娜再談「欺凌事件」內幕

陳曼娜又憶述當日情況，她指當時好嘈，有女士在前面鬧人，之後有一個靚仔加入與「𡃁妹」一起鬧，之後該名「𡃁妹」衝入化妝間，而自己亦走到化妝間安撫對方。不過她坦然當刻不知道發生甚麼事，她說：「當時都唔知邊個蝦邊個，我安慰佢嗰陣，個𡃁妹有講佢成日都係咁恰佢，又話佢哋唔交戲畀佢，我嗰陣先知原來佢哋拍呢套戲時係咁。」陳曼娜坦言在TVB那麼久也很少遇到這樣的情況，自己為何要說出來澄清，是因為某人指當時是被一班藝員欺凌，但其實現場有很多藝員都很乖和默默耕耘，所以當被問及內情時，她便很老實說是某女藝人和男演員涉事，她表示：「我唔想連累成班（人），好似個個TVB啲人返工係鬧交同恰人咁。」她又表示自己並非一個跟紅頂白的人，為人性格坦率，是有話直說的人，所以經常講錯說話及得罪他人。

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提到今日活動見到陳美齡，陳曼娜指很開心，因為陳美齡記得自己曾在40多年前，與她們姊妹合作過拍攝麗的電視劇集《燕飛翔》，而劇集在當時很受歡迎，也令大家也留下很深刻的印象。

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