鍾嘉欣聞楊思琦遭欺凌：社會一定有呢啲嘢  自爆曾受委屈 談夏雨被指吻戲伸脷力撐前輩

現年42歲的鍾嘉欣（Linda）昨日出席公開活動，期間成為傳媒追訪焦點。早前楊思琦在HOY TV節目《九運會客室》中，大爆當年拍攝TVB劇集時曾遭同劇演員欺凌，事件引起網民熱烈討論。當年曾與楊思琦一同拍攝《人生馬戲團》並共歷驚險事件的鍾嘉欣，被問到做新人時有否遇過前輩欺凌，她大方分享了當年的心路歷程，亦回應了近日關於前輩夏雨的拍攝風波。

鍾嘉欣曾因難聽說話回家流淚

談及楊思琦的欺凌事件，鍾嘉欣坦言自己當年性格非常內向，甚至形容自己有點「自閉」。她笑言：「我以前好怕醜，我係一個人都唔傾偈，點下頭我都唔會傾，所以我冇機會去建立任何關係。」正因如此，她表示印象中沒有經歷過明顯的欺凌行為。不過，她亦明白社會上難免有複雜的人際關係，指「出嚟社會一定有呢啲嘢」，並自爆當年也曾受過委屈：「我試過有人講過啲好難聽嘅說話畀我聽，我有喊過㗎，不過我係返屋企喊⋯⋯但係過咗就算囉。」

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鍾嘉欣談楊思琦遭欺凌

提到昔日拍檔楊思琦，鍾嘉欣對她讚譽有加，並表示理解對方為何時隔廿多年才重提舊事。Linda大讚對方：「我識嘅思琦係一個好單純、好Sweet嘅女仔，同埋好顧家、好愛屋企。」她認為思琦應該與自己一樣，很多事情當下「過咗就算」，只是現時回想才講出來。

鍾嘉欣力撐夏雨拍戲有火

除了楊思琦風波，近日有傳聞指前輩夏雨當年與高妙思拍攝接吻戲時，曾臨時加戲「伸脷」（舌吻）。曾與夏雨在劇集中飾演父女的鍾嘉欣，聽到此事時顯得相當詫異，並立刻為「爸爸」護航：「夏雨喎！爸爸係一個好直、心好溫暖嘅人嚟㗎！」

鍾嘉欣不信夏雨「攞着數」

鍾嘉欣堅信夏雨對演藝工作充滿熱誠與認真，絕不會為「攞着數」而故意佔女演員便宜。她解釋道：「佢伸脷？會唔會係劇情需要咋？爸爸唔會咁㗎，佢好為個戲，你feel到佢一入廠嗰種energy，佢係有火㗎，嗰種火係熱愛工作、投入得滯！」至於自己有否遇過對手臨時加親熱戲，她表示未曾遇過，但坦言拍攝床上戲時的確需要保護自己。Linda更體貼地指出，其實拍攝這類親密戲份時，男演員的心理壓力往往比女演員更大，因為他們會很擔心稍有不慎會令女方感到難受或誤會。

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