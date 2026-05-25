夏雨捲欺凌風波再被指控吻戲伸脷自肥？林漪娸鬧戴志偉強逼舌吻 李婉華親述遇男星性騷擾

「處境劇女王」林漪娸日前點名控訴戴志偉曾於拍吻戲時「伸脷」，引起網民熱議。前TVB花旦李婉華近日在YouTube直播與林子博討論此事時，亦有感而發，自爆亦曾被男星於拍吻戲時性騷擾。此外，資深電影人劉定堅近日亦在其YouTube頻道上，大爆近是被傳曾欺凌楊思琦的老戲骨夏雨，亦疑曾向女星做出「伸脷」行為。

林漪娸控訴戴志偉拍吻戲伸脷

林漪娸日前在作客新城廣播節目時，罕有地重提當年拍攝螢幕初吻的經歷。她點名直指，對手戴志偉在拍攝一場馬路親吻戲時，未經同意突然「伸脷」，令她大感錯愕。林漪娸憶述：「明明劇本只是錫錫，他竟然伸脷！戴志偉你記不記得？我可記得一清二楚！」她直斥對方此舉是「蝦𡃁妹」（欺負新人）。

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李婉華大爆行內惡習曾被伸脷騷擾

已移民加拿大並轉型為YouTuber的前TVB花旦李婉華，亦在自己的直播節目《李咪博咀》中討論林漪娸的遭遇，更稱此類事件在圈中屢見不鮮。她坦言自己也曾有過類似遭遇，在拍攝吻戲時被對手男演員在未經同意下強行伸脷，讓她感到極不舒服。李婉華表示：「係完全冇經過同意。我以為係普通點吓個嘴咁樣...（對方）一個措手不及...伸脷呀！係呀，有呀！呢啲係咪『抽水博懵』？當然係啦！」

李婉華更進一步指出，這種行為是圈內的「惡習」，不少男演員會藉著拍戲「自肥」，利用劇情佔便宜。她指，這些男星特別喜歡向初出道的年輕女星埋手，因為她們往往人生路不熟，不敢反抗，只能啞忍。

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幕後人驚爆夏雨騷擾高妙思伸脷？

除了女星親述，資深電影人劉定堅近日亦在其YouTube頻道上，大爆圈中另一位老戲骨夏雨的風流往事。劉定堅指夏雨當年私下「爛滾」，更驚爆自己早年執導一部短劇時，安排夏雨與當時仍是新人的高妙思合作。他表示，在後期剪接時才從鏡頭中發現，夏雨在拍攝一場吻戲時，竟然也向高妙思伸出舌頭。他表示：「我哋剪片，逐格逐格睇返，嘩，係咁嘴，係咁伸條脷出去！高妙思呢個人，就好傻女嘅，傻吓傻吓咁，唔識去抵擋。」似乎當時剛出道的高妙思，面對資深前輩的越軌行為，或許同樣是敢怒不敢言。

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