林漪娸點名鬧爆戴志偉拍吻戲強行騷擾：佢伸脷，蝦𡃁妹 讚任達華正人君子 一拍檔極怕醜

「處境劇女王」林漪娸日前作客新城廣播節目《Ben同Benson「Chur」到行》，罕有大爆當年拍感情戲的秘聞！她大讚初入行合作的任達華是正人君子，透露當年本來有場結婚吻戲，「睇到劇本就好驚，因為未拍過，但任達華就好gentleman，會同監製話唔好錫錫，錫吓面就算。」不過她隨即連珠炮發，點名控訴奪走她螢幕初吻的戴志偉當年「加料」突襲：「呢個戴志偉就唔係，嗰場戲講我同佢喺馬路鍚，明明係錫錫，佢伸脷喎！戴志偉你記唔記得？我就記得好清楚，佢肯定蝦𡃁妹啦！」她更順道爆料指《壹號皇庭》好拍檔駱應鈞其實極度害羞：「佢做戲好好，但好怕醜，一去到拍感情戲就好怕醜，男仔會緊張過女仔，除咗戴志偉。」

林漪娸參選港姐入行

回顧入行初期，林漪娸笑言當初參選港姐只為湊熱鬧：「我表姐提名我嘅，心態完全係玩，冇諗到要攞名次」，連對穿泳衣上陣也直言：「泳衣嘅部分冇所謂啦，我著一件頭，點會介意。」她坦言兒時從未有過星夢：「完全冇，我個人唔係好有大志，因為媽媽係家庭主婦，好下意識就覺得將來長大後要結婚生仔。」直到後來才逐漸被激發出演藝魂：「開始明白多一啲，做得好一啲，慢慢就有火。」至於當年面對好前輩任達華可曾心動？她理智地笑指：「佢嗰時有女朋友喇，當你知道嗰個人有女朋友，你就唔會諗呢啲，你唔諗，又何來心動呢？」

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林漪娸老公是前高級警司譚德榮

現實生活中，林漪娸與前高級警司丈夫譚德榮的婚姻則是「一剛一柔」的完美互補。面對性格如「鐵漢」的另一半，她深諳夫妻相處之道：「兩個人相處最緊要舒服，如果佢又硬，你又硬，成日頂撞係冇意思。我會成日講『I love you』，佢唔會講，只會講『love』，但唔好逼佢，知道佢內心係咁就得。」

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