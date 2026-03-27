邁向70歲「御用奸人」戴志偉近照曝光 淡出幕前從事保險工作曾陷背妻偷食風波

淡出幕前多年的戴志偉，下月將迎來70歲生日，戴志偉雖然久未露面，但私下生活仍然活躍。近日音樂人伍仲衡在社交平台分享與戴志偉一齊踢波的合照，曝光「御用奸人」的最新狀況。

戴志偉展現活力

從伍仲衡分享的相片中，他與戴志偉在陽光普照的足球場上運動，戴志偉穿上藍色運動背心，頭戴運動頭巾，打扮有活力。戴志偉臉上留下歲月痕跡，但運動過後雙頰紅潤，手臂肌肉線條清晰可見，體格比以往看起來瘦了不少，外表卻不似將是年屆70歲的長者。

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伍仲衡輕搭戴志偉膊頭並肩合照，戴志偉對鏡頭展露微笑，心情相當不錯。伍仲衡在照片下留言：「今日同戴志偉踢波，好熱」。不少網民對戴志偉現身感驚喜，又因球場不見其他人，揣測二人是否與香港明星足球隊相約踢波。

戴志偉效力TVB達30年

戴志偉1979年客串電影《林亞珍老虎魚蝦蟹》，而對演戲感興趣，翌年報讀第10期TVB藝員訓練班，同期同學有劉德華、梁家輝。戴志偉在TVB效力長達30年，曾演出多部經典劇集，包括《射鵰英雄傳》、《鹿鼎記》等，後期因多演奸角或反派，被封「御用奸人」。

戴志偉與妻育有兩子

戴志偉於2011年離巢TVB後轉投保險界，卻在2020年爆出與太太育有兩子的他，背妻與年輕女同事十指緊扣，過從甚密疑鬧婚外情。戴志偉當時被傳媒追訪期間，一度動粗責罵，又聲稱被滋擾而驚動警方。

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