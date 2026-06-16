夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛

楊思琦日前接受伍詠薇與李凱賢主持的HOY TV清談節目《九運會客室》訪問，談及二人合拍一部劇集時遇上欺凌事件。事後不少網民根據線索，推測二人所指的劇集是2009年拍攝、2010年播出的《翻叮一族》，劇中的演員都成為欺凌事件的嫌疑人外，矛頭更指向商天娥及陳姓演員。近日當年有份演出的夏雨，接受香港電台第一台節目《守下留情》訪問，直接指出欺凌者身分，再次引起網民討論。

夏雨憶述當年欺凌事件細節

夏雨早前接連被網民點名，不但被屈為欺凌楊思琦的幫兇之一，更被翻出早年的演出片段，陷入「伸脷」疑雲。面對種種指控，夏雨日前接受香港電台第一台節目《守下留情》訪問，首度開腔大平反。談到《翻叮一族》引發的風波，夏雨表示對當中的細節依然記憶猶新。他憶述當時正值深夜時分，劇組趕拍一場大場面，在場演員包括楊思琦、陳鍵鋒、商天娥及伍詠薇等人。拍攝期間有人刻意針對楊思琦，最終導致她情緒完全失控，當場委屈爆哭並衝離拍攝現場，令整個劇組陷入停擺狀態。

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夏雨為陳曼娜平反爆有陳姓演員欺凌

對於外界一直猜測的欺凌者身分，夏雨在節目中毫不避忌地直言：「係商天娥發難嘅，仲有另一個演員，但佢哋都唔開名，我都唔知點解唔開名，直頭個個都話係㗎啦，就姓陳嘅，佢哋兩個就針對楊思琦。」夏雨無奈地強調，自己非但沒有參與欺凌，反而是全場唯一肯挺身而出緩和氣氛的人。他當時曾苦口婆心向在場人士勸說：「大家俾面，唔好咁多拗撬，拍咗呢場戲先，拍唔晒大家都冇得收工。」隨後他更親自走到化妝間，安撫情緒崩潰的楊思琦。對於自己如今竟被抹黑為欺凌者，甚至連陳曼娜、唐詩詠等不相干的演員也被拖落水，夏雨直斥這些指控毫無事實根據、純屬譁眾取寵，更語帶激動地反問：「如果監生話我有份，呢個係咪都係欺凌呢！」

夏雨澄清「伸脷」是考慮劇情需要

除了澄清欺凌事件，夏雨在訪問的最後亦主動提及了另一宗纏身多時的「伸脷」指控。事緣有網民翻出他多年前與已故女星高妙思拍攝的一場接吻戲，質疑他在拍攝時疑似「伸脷」性騷擾對方。對此，夏雨嚴正澄清，強調自己作為專業演員，拍攝首要考慮的是角色和劇情需要。他解釋因當年拍吻戲經驗淺，事前特意向導演請教尺度，導演指示必須「放膽去做」，否則畫面便會不像真。夏雨透露拍攝前已與高妙思充分溝通，對方更豁達鼓勵他：「我都唔驚，你驚咩呀？你放膽去做啦。」夏雨重申自己完全是投入角色完成演出，絕無佔便宜的意圖。他堅定表示兩人事後依然是好友，多年來更不時相約到星馬登台、食榴槤，若當年真有不快，根本不可能維持數十年的友好關係。

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