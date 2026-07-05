中年好聲音4｜「東方不敗」尹景順未紅先驕性格寸？ 回覆網民「不要看我」 反被指EQ高獲力撐

《中年好聲音4》的馬來西亞參賽者尹景順，憑藉其雌雄莫辨的獨特「女聲」唱腔，被譽為「東方不敗」，是本屆比賽的冠軍大熱。他早前與《中3》冠軍黃博合唱王菲金曲《人間》，獲得95分高分，該表演片段在YouTube已累積近70萬觀看次數，人氣高企。然而近日有網民在《中4》的Facebook討論區公開指責尹景順「未紅先驕」，事件引起熱議。

網民指尹景順未紅先驕

事源一位網民，在《中年好聲音4》的粉絲討論區發文，指責尹景順「EQ這麼低，點出黎行？」、「不接受批評，就在臉書懟時，還叫人不要看他！還沒出道就這麼吋，未紅先驕！」。該網民同時附上2張截圖，顯示他曾到尹景順的個人Facebook頁面留言，內容包括「以為自己是天皇巨星」、「走後門就厲害啦」等挑釁性字句。

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尹景順親自回應Hater

從截圖中可見，尹景順親自回應該網民的批評，表示「我只是接受『好意』的批評，『惡意』的批評我覺得為了讓自己開心一點我還是不去理會比較好」，並禮貌地回應「你可以不要看我的東西，真對不起喔，Sorry～」。對於被指是「天皇巨星」，尹景順亦自嘲式回應：「哇！謝謝你！我都沒這樣想過，你還叫我天皇巨星」。

尹景順得到大批網民支持

雖然該網民意圖「公審」尹景順，但討論區的風向卻一面倒支持尹景順。大批網民留言反駁，認為是該網民刻意到對方主頁挑釁在先，而尹景順在被攻擊下仍多次說出「謝謝你」及「Sorry」，處理方式已盡顯高EQ和風度。不少人留言力撐：「明明係你攻擊人」、「你唔鍾意佢，咪唔好走去睇佢fb囉」、「事實係樓主顛倒是非黑白」、「短短的對話裏，儘管你在攻擊他，他仍說了四次謝謝你，一次對不起，已算很有風度」。

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尹景順Facebook隔空回應

面對爭議，尹景順亦在個人Facebook專頁隔空回應，寫道：「只想單純的唱歌，但是我們身在的世界與環境，都已經不再單純，但我選擇，保持初心。」似乎未受Hater影響。

尹景順當駐唱歌手盼登啟德舞台

現年35歲的尹景順在馬來西亞擔任駐唱歌手多年，他坦言參加比賽是希望能打入決賽，圓夢在啟德主場館唱歌。有趣的是，多年前他曾與現任《中4》評審的谷婭溦一同參加《華人星光大道2》，如今二人在台上班師徒關係逆轉，令人感慨。

尹景順感恩能以唱歌維生

尹景順在早前訪問中透露，即使現在因比賽人氣急升，仍要向現實低頭，在比賽空檔飛回馬來西西亞駐唱賺取生活費。他直言駐唱歌手雖然收入相對穩定，但非常辛勞，一晚要唱十幾首歌，而且職業壽命有限，「可能40、50歲，已經有場館唔請你」。他坦言，如果未來在香港發展機會不多，便會回去繼續做駐唱歌手，並感恩能以唱歌維生已是「好幸福」。