中年好聲音4丨顏米羔自嘲怕成「豬隊友」 點名拍檔鄭仲豪為心水冠軍 讚尹景順有很多可能性

顏米羔、侯靜伊、鍾雨璇和蘇姗今日出席時裝店開幕活動。顏米羔之前參與《中年好聲音4》助戰環節，與鄭仲豪合唱參賽，顏米羔笑指，希望自己是對方的助力，而不是阻力，又指各參賽者都是大熱門，但要他揀一位支持的話，他的心水當然是這次的拍檔鄭仲豪，因合作後很欣賞對方。

顏米羔覺得尹景順有很多可能性

問到黃博與參賽者之一的尹景順合唱後被評判大讚？顏米羔也感到尹景順有很多可能性，有機會勝出助戰這回合，他說：「比賽真的很難說是否一定贏，因為只是演出那幾分鐘，若然病了水土不服便大件事，因為沒有平時分計算，就如上一集吳亦偉支氣管發炎，明顯聲音變了，但他爆盡演出。

侯靜伊讚節目出身個個有實力

被問到《中年好聲音4》的出現，會否對你造成壓力？他淡然回應：「同一所名校出來不是律師便是醫生，怎會有壓力？」侯靜伊也指，這個品牌可以說給人知，每一位出來的都是有實力。

顏米羔凌晨推出第二首新歌《終點見》

今晚凌晨顏米羔便會推出個人第二首新歌《終點見》，並透露，將於八月再推出多一首新歌。而侯靜伊也將於本月30日推出自加入唱片公司TMG後第一首新歌《紅手繩》，並將於7月5日舉行新歌發布會，屆時將會邀請一眾《中年好聲音》歌手出席，她說：「我當獨立歌手六年真的很辛苦，現在有唱片公司照顧真是好得多。」

顏米羔專心做歌手

此外，黃劍文轉型當主持，顏米羔表示，過往曾與他一起主持個節目《今晚有歌廳》，現在真的為黃劍文感到高興，因為他已沒有過往那麼害羞，但顏米羔則覺得自己還是專心做歌手較好，因為他的格言是一切有安排。侯靜伊則相反很想當主持，因為早前參加節目《唱錢》後，很多人留意到她的聲音很適合做主持，而且說她反應快，她說：「黃劍文這位師兄也說過不要局限自己，所以我也想當主持。」

