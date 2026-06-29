中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大

昨晚播出的《中年好聲音4》迎來極具戲劇性又催淚的一集，來自浙江農村家庭、一直被視為「最強黑馬」的雷小雷，在殘酷的PK賽中遺憾止步，以第13名完成比賽。賽果除了讓評審肥媽當場泣不成聲，大批參賽戰友亦哭成淚人。不過，在全場陷入悲傷氣氛之際，站在雷小雷身後的龍婷卻因為一個「即時表情」意外成為網絡焦點。

雷小雷出局肥媽淚灑當場

雷小雷在今集面對巨大壓力，於最後的PK環節中需演唱其100強海選時的飲歌《唯一》。可惜疑因過度緊張，他在演唱過程中不幸唱錯歌詞，最終遭到淘汰。當肥媽宣布他要離開比賽時，難掩激動情緒眼濕濕，現場不少與雷小雷並肩作戰的選手亦紛紛流下不捨的眼淚，場面相當感人。

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龍婷「偷笑」惹爭議 一秒變臉被瘋傳

然而，有眼利的網民在截圖中發現了令人意外的一幕。在肥媽宣布雷小雷被淘汰的瞬間，站在他後方的龍婷，原本緊張的表情竟瞬間失控，忍不住展露出一絲笑容，彷彿放下心頭大石般鬆了一口氣。但短短幾秒後，龍婷似乎迅速意識到身處淘汰的悲傷場合，立刻進行「表情管理」，火速收起笑容並換上落寞的神情。這個「一秒變臉」的過程被網民逐格截圖並放上討論區，瞬間引起熱烈討論。

粉絲怒轟龍婷「黑心」

這段「偷笑」插曲讓雷小雷的粉絲感到相當氣憤，紛紛在網上留言表示不解，更有粉絲情緒激動地直斥龍婷「黑心」、「沒有同理心」。

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網民拆解龍婷偷笑原因

不過，也有冷靜的網民為龍婷平反，詳細分析了她「鬆一口氣」的背後原因。龍婷在今次的「助力賽」中是為另一位選手可嵐助陣，但兩人的組合表現未如理想，僅獲得全場最低的83分。礙於賽制關係，可嵐必須與雷小雷、周志康及陳旭培進入地獄式的海選曲PK戰。在宣布淘汰誰的一刻，龍婷本身亦極度緊張；最終雷小雷因失準出局，等同變相「救了可嵐一命」。網民推測，龍婷發自心底的笑容是因為自己助力的選手成功晉級。

雷小雷身世坎坷嫲嫲執藥養大

雷小雷的離開，讓大批網民感到極度不捨，各大社交平台都充滿了為他打氣的留言。備受矚目的他，背後藏著一段感人至深的奮鬥史。來自浙江省遂昌縣三仁畲族鄉農村的他，自幼父母離異，家族中只有嫲嫲（祖母）對他不離不棄。嫲嫲為了養育他，每天凌晨三、四點便要摸黑上山挖中藥，再徒步走到市集變賣換取微薄收入。

雷小雷對嫲嫲極孝順

因為家境貧困，雷小雷曾遭受同學欺凌而極度自卑，後來曾擔任網絡直播主，並憑藉對唱歌的熱愛才逐漸建立起自信。極為孝順的他，每次完成比賽後，都會不惜花費超過二十小時乘車回鄉探望年邁的嫲嫲，並一直期盼能藉著歌聲改變家人的命運。雖然這次在《中年好聲音4》的舞台上止步，但他真摯的歌聲與孝心，已經贏得了無數觀眾的支持與尊重。

