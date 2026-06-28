中年好聲音4｜尤淑情老公撐場梅姐上身  合唱張與辰奪92分  周國豐讚極盡視聽之娛

《中年好聲音4》今晚上演「中123 助力賽」下半場，「情歌王子」孫耀威擔任嘉賓評審，「知音人」則是金牌司儀鄧梓峰及著名DJ李志剛。 今集13強餘下6位選手，聯同師兄師姐分組出戰，鄭仲豪與顏米羔合唱《黑色狂迷》（原唱Mr.）、蔡宓婕與占士丁丁演繹《你把我灌醉》（原唱黃大煒）、許美琪與陳芷盈帶來《龐貝．21世紀》（原唱關心妍）、范子睿與劉洋挑戰《暴風女神Lorelei》（原唱譚詠麟）、雷小雷與趙浚承溫情合唱《童話》（原唱光良）、尤淑情與張與辰合唱《芳華絕代》（原唱梅艷芳、張國榮）。

尤淑情有老公撐場

「中4炸彈」尤淑情於上回合「安歌之夜」被指揀錯歌《二人行 一日後》，未能發揮其「必殺高音」，結果首次跌入待定區。今個回合尤淑情獲《中3》亞軍張與辰加持，加上其老公更專程由大馬飛來港到場支持，令尤淑情重拾信心，繼續作出新嘗試，罕有以磁性低音配合張與辰演繹《芳華絕代》，尤淑情說：「其實我都有唱低音歌，只不過喺呢個舞台冇試過呈現」 。

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尤淑情張與辰識於微時

原來尤淑情和張與辰早於2012年曾相遇，當時尤淑情參加比賽的評判正是與辰，尤淑情說：「嗰時佢同我講我好識唱歌，好有天分，跟住我就拉佢影相。」舞台上，尤淑情和張與辰以一紅一黑造型跳唱《芳華絕代》， 兩人眼神與肢體動作媚態盡現，舉手投足都是戲，極盡視覺之娛！周國豐說：「喺視覺上面，我覺得呢一組喺成個回合裏面，係表現最好嘅一組。」孫耀威亦讚尤淑情和張與辰都是優秀的表演者，但就指兩人非常大膽：「因為梅姐嘅歌對女仔嚟講個Key好低！」 。最終尤淑情勇奪92分成為風頭躉。

蔡宓婕「老虎乸」上身

另一位海外女將、 「小野貓」蔡宓婕與占士丁丁合唱鄧紫棋版的《你把我灌醉》，蔡宓婕笑言由於老公是外國人，故跟丁丁相處毫無難度。兩人演出時深情互望兼拖手，獲肥媽激讚似「真．情侶」，孫耀威則指宓婕於後半段飆高音時，看到張惠妹年輕時的影子。賽後蔡宓婕怕醜表示非常緊張，原因竟是「好耐冇拖其他男人隻手」，問到之後會否向老公懺悔？她即「老虎乸」上身霸氣說：「唔使啦，佢知㗎喇！」。

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海兒示範完美海豚音

至於「喊包琪」許美琪與「中3王菀之」陳芷盈合唱Rock歌《龐貝．21世紀》，一向予人斯文溫婉的陳芷盈為了配合許美琪，齊齊以華麗搖滾風造型登場，再配上閃令令的水鑽妝容，Rock味爆燈。兩人充滿能量的演出贏得全場掌聲，李志剛更形容兩人是「暗黑版Twins」。 惟孫耀威略嫌許美琪與陳芷盈的肢體語言比較生硬，有點似「搶包山但搶唔到」。張佳添則讚兩人飆高音的「嗚嗚」聲很好聽，但依然略遜海兒，並叫海兒即場示範，女神之後就即時示範完美海豚音。

雷小雷遭淘汰

陳旭培、周志康、可嵐、雷小雷最低分，四人需要再演譯他們的100強時選擇的自選歌曲，最後雷小雷被淘汰，得到第13名，而今集MVP則由鄭仲豪奪得。