中年好聲音4丨大孖周志文現身撐周志康鬧烏龍 曾傳一腳踏兩船被炒後暗交劉佩玥

TVB節目《中年好聲音4》昨晚（21日）播出「中123助力賽」上半場賽事。本回合賽事安排13強選手與前三屆師兄師姐的合作演出，曾經在為第一屆《超級巨聲》出身的周志康與「中2生」劉威煌相隔17年再度同台，兩人演唱組合Soler的歌曲《失魂》，周志康的孖生哥哥周志文亦有到場觀賽，在觀眾席上為弟弟打氣，為節目增添話題性。周志康的孖生哥哥周志文齊齊接受《東張西望》訪問，原來因外貌太相似，在錄影廠後台鬧出連串烏龍。

周志文抵達錄影廠走廊笑料百出

周志文受訪時笑言，自己剛抵達錄影廠走廊已經笑料百出，不斷有工作人員向他熱情打氣講「加油」，令他一頭霧水神回：「我話要加咩油呀？打氣都要力咩？」最爆笑的是，連海兒都完全認錯人！周志文稱海兒老師在後台以為他是即將上台的周志康，不但問他為何穿得如此素色，更焦急追問：「你仲未ready？使唔使開聲呀？」 原來對方根本不知道他們是雙胞胎兄弟。

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周志文坦言全家人都很支持周志康

對於今次周志康再度出戰，周志文坦言全家人都很支持：「每個星期日阿康唱完歌之後，我哋屋企就會不斷畀佢唱嘅歌洗腦，我阿媽會播，我阿爸會播，跟住係咁sent出嚟，但係真係聽幾多次都唔會厭。」周志文更眼泛淚光，哽咽地補充：「真係好感謝呢個平台畀阿康有機會可以通過唱歌，畀大家重新去認識佢。我冇喊，無論做哥哥又好，或者一個陪同佢咁耐去成長嘅人，係開心呀件事。」回憶起兩兄弟當年一起參加歌唱比賽的日子，周志康同樣感觸良多：「當年同佢一齊行呢條路，一齊參加歌唱比賽，到呢個moment其實佢唔需要講支持我，我已經感受到佢嘅力量。」周志康坦言哥哥一直都在背後默默支持，每一個家人都是如此：「你嘅緊張，我都感受到，多謝你！」

周志文曾被封為「新一代溝女王」

周志文和周志康在2009年參加第一季《超級巨聲》入行，周志文入行以來緋聞比事業更搶鏡，曾被封為「新一代溝女王」和「女神收割機」的稱號。周志文曾與很多女星有關係，包括袁紫僑（CoCo）、馬賽、莊思明、蔡思貝、王嘉儀、何雁詩、陳瀅，當中只承認過袁紫僑為女友，後來有傳他因只顧追女，影響形象而惹怒TVB高層，據聞亦都是「一腳踏兩船」惹禍，因為某位女星向無綫高層投訴所致，結果TVB在2015年與他提前解約。近年，他將事業重心轉往內地，除了拍戲也有做生意。感情方面亦變得穩定，與TVB當家花旦劉佩玥長達7年的緋聞，雖然二人頻頻被媒體拍到親密互動，不僅曾被爆料在船P上激吻，更被目擊多次出雙入對，甚至有網民在西貢偶遇他們甜蜜同行，但未有親口證實，始終以「好朋友」相稱。

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周志文感情世界撲朔迷離：