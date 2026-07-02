向佐自爆由爸爸向華強前妻撫養長大？向太霸氣闢謠揭真相：丁珮一天都沒養育過他

近日，向佐在訪談節目中自爆童年經歷，透露自己兩歲前曾由父親向華強前妻丁珮照顧，甚至因生日與李小龍忌日同天，被丁珮視為「李小龍轉世」般疼愛。此番言論迅速發酵，網傳「向佐由丁珮撫養長大」的說法甚囂塵上。然而，向太陳嵐隨即在直播中霸氣闢謠，以「從未養育過向佐」直接推翻傳聞，強調兒子自始至終由自己一手帶大，言論引起網民熱議。

向佐指兩歲前常在丁珮家中度過

回顧事件起因，向佐在接受內地記者易立競採訪時，描述了與爸爸向華強前妻丁珮的關係。他表示自己從滿月到兩歲期間，白天常在丁珮家中度過，對方不僅帶他吃飯逛街，還將他寵得無法無天，並補充晚上一定會回家。豈料這段對話被內地一些營銷帳號斷章取義，刻意放大「前妻撫養」的噱頭，忽視了向佐否認網傳不實謠言的澄清，導致輿論風向變成「向太陳嵐有否盡母親職責」上。

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向太強調自己撫養兒子

面對網民熱議，向太日前在直播中展現了從容與魄力。她道出真相，指丁珮當年只是偶爾帶向佐出門遊玩，算是長輩的疼愛照顧，但絕對談不上「撫養」。她說：「丁珮一天都沒養育過他，因為丁珮女士是由我在養。」她強調此舉並非指責丁珮，而是為了糾正錯誤訊息，避免丁佩無端捲入是非。其實向太早前亦曾在抖音上載影片，指向華強當年與丁佩離婚時，原定每月僅付5千元贍養費，向太卻堅持加碼至每月10萬元，向太在片中更霸氣表示：「不是我們，是我會養她們一輩子。」不少網民都讚她有闊太的氣度。

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