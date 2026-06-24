向佑罕現身吸金向佐一舉動證兄弟情深 向華強兩子合體 向太曾痛斥揮霍無度、戀失婚女

近日影視大亨向華強長子向佐在專訪中為胞弟向佑抱不平，指父母對待兄弟二人存在雙重標準後，事件迎來了戲劇性的發展。昨日（23日）向佐在其直播帶貨的環節中，竟破天荒地與久未公開露面的弟弟向佑首度合體。直播期間，向佐的母親向太陳嵐更驚喜「空降」直播間，成為禮物榜的第一位，以行動支持兒子。

網民指向佑緊張到眼神飄忽

在直播畫面中，向佐一如既往地投入，以熟練的口吻介紹產品，而他身旁的向佑則顯得格外引人注目。向佑身穿深綠色T恤，身形較為圓潤，戴著眼鏡的他，面對鏡頭和數以萬計的觀眾，他起初表現得有些靦腆和不知所措，眼神不時望向哥哥或螢幕上的彈幕，顯得相當緊張。然而在向佐的引導和鼓勵下，向佑也慢慢地進入狀態，當收看人數超過10萬時，向佑更開心到從背後環抱著哥哥向佐，場面溫馨。

相關閱讀：向佐淚訴家事不公揭向佑遭「全網封殺」 患心理病只能在家願分胞弟一半家產

向佐幫胞弟投身直播帶貨

向佐早前曾指無法接受父母公開斥責弟弟向佑，皆因向太曾點名批評向佑揮霍無度，更揚言不接納其伴侶，並計劃將全部家產交由長子向佐的太太郭碧婷管理，徹底斷絕與向佑的關係。向佐為此心痛不已，認為家事應私下解決，並透露弟弟「有心理病」，父母的公開指責等同「全網封殺」，讓他無法正常工作。他更在訪問中表示：「如果可以，我願意把自己的一半分給他。」這番兄弟情深的言論，感動了無數網民，更促成了這次的兄弟合體直播帶貨。

向太陳嵐忽然現身打賞撐兩子

向太早前在鏡頭前將幼子向佑的私生活，狠批得體無完膚，事緣向佑與一名身形豐滿、帶有紋身的女友在南昌某酒吧的親暱合照，有網民甚至調侃向佑「是在給自己找個媽以彌補情感缺失」。向太為此大動肝火，拍片怒斥該女友不僅失婚、大向佑8至9歲，更令兒子變得暴躁、「躺平」喪失鬥志，甚至斷絕與家人聯繫。向太斬釘截鐵表明絕不承認這名「新歡」：「這女的對他沒有助力，只有拖累！」相比之下，向太對長媳郭碧婷讚不絕口。如今向佑突然一改常態，在哥哥的直播間大賣乖巧人設，向太亦以送禮姿態現身，網民紛紛揣測向佑真心浪子回頭，母子冰釋前嫌，還是為了重獲家族資源而作出妥協，事件引起網上熱話。

相關閱讀：向華強細仔向佑新歡曝光 迷戀大9歲失婚紋身女變「躺平」 辣㷫向太怒轟：絕不承認這種女人