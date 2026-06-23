向佐淚訴家事不公揭向佑遭「全網封殺」 患心理病只能在家願分胞弟一半家產

影視大亨向華強跟太太陳嵐（向太）近年不時在網上大爆家事，曾狂踩兩子無做生意的本事，為免被敗光家產，公開未來規劃，打算將全部遺產交予長子向佐的太太郭碧婷管理。向太亦曾在網上點名斥責細仔向佑，指其自幼反叛、揮霍無度，明言不接納向佑的另一半，鬧出家庭不和風波。向佐近日接受內地傳媒易立競的《言外之易》訪問，為胞弟向佑的待遇抱不平，一度在節目中哽咽。

向佐指父母雙重標準

向佐在訪問中，提到胞弟向佑的處境，一時難掩激動情緒，當場哽咽，更心痛地為弟弟發聲，坦言自己無法接受父母對待兩個兒子的雙重標準，與不公平待遇，甚至表示：「如果可以，我願意把自己的一半分給他。」

相關閱讀：向佑晒全家福宣示「向家血脈」 向太公開炮轟家產凍過水？ 細仔罕發文句句有骨大反擊

向佐直言父母的成長影響他們對子女的態度，雖然自己獲得父母的溺愛，但父母對待弟弟向佑的要求完全不同。向佐坦承：「有時候你太了解你兒女，或者太了解你爸媽的話，往往會走到一個非常極端的形式，你看我們家現在狀況就很極端了。」

向佐很愛胞弟向佑

向佐表示自己很愛胞弟向佑，亦會保持聯繫：「我很愛我弟的，我非常保護他。」被問到兩兄弟面對父母遺產分配不公的狀況，向佐沉默一會再點頭：「第一，他們還沒分配，他也不用擔心那麼多。我覺得第二，我覺得我父母也某程度，不應該這麼公開去說我弟，那是公開。如果須有什麼覺得能解決的，為什麼一家人不能私底下解決呢？」向佐認為不管一家人的關係如何，應該私下溝通，私底下解決，自己可以承受父母公開數落，但不代表胞弟向佑可以承受：「我弟弟是…他有心理病的。」

向佐的角度父母已經是成功人士，何必對下一代有高要求：「父與母都好，為甚麼要對於一個孩子有要求呢？要求…你們都那麼成功了，他有甚麼對不起你們？他只是在事業上沒甚麼成長，我覺得還好吧，不至於這樣。你這樣叫全網封殺他，不是嗎？他怎麼找工作？你告訴我。」

向佑生日向太送祝福

向佐直言因為父母的舉動，導致向佑找工作出現困難：「我不知道，他能做甚麼？」被問到向佑已經結婚，向佐表示：「對。」並續稱向佑因為父母言論，形同「全網封殺」：「只能待着，不然呢？你是一家公司老闆，你會請他嗎？不會。他將來怎麼活呢？每一個老闆都會翻…家長的視頻出來，他怎麼去面對這個世界呢？」日前向佑生日，罕有獲母親向太在網上送祝福，向佑也回覆：「想你，愛你」，疑似修復關係。

相關閱讀：向太大爆悲慘往事 曾被父母逼當舞女還債一度輕生 真正身份曝光冇再怪「爸爸」