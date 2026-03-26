李小龍被下藥害死？ 向華強爆李小龍離世細節 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」

已故功夫巨星李小龍，年僅32歲便在事業巔峰時猝逝，半世紀以來，其死因一直是外界不斷揣測的謎團。尤其，他當年倒在女星丁珮的床上一睡不醒，使得「遭人下藥」的陰謀論甚囂塵上。近日影視大亨向華強拍片親述事件，以武術過來人的角度，結合前妻丁珮的親身經歷，提出了他對李小龍死因的看法。

向華強詢問丁珮李小龍猝逝經過

向華強在影片中透露，他曾親自詢問前妻丁珮事發當日的詳細情況，丁珮告訴他，當天李小龍在她家中客廳聊天時，突然感到劇烈頭痛。丁珮見狀，便拿了一顆止痛藥給他服用。服藥後，李小龍表示非常疲累想休息一下，於是便進入房間睡覺，未料就此一覺不醒。向華強以此駁斥了流傳多年的陰謀論，他斬釘截鐵地說：「有一種陰謀論是丁珮下藥什麼的，這個一定不是。」

相關閱讀：美國殿堂武打明星Chuck Norris羅禮士逝世享年86歲 《猛龍過江》一戰成名被稱李小龍最強對手

向華強自身經驗推斷死因

向華強接著從自己作為練功之人的經驗出發，提出了核心觀點。他認為，李小龍是「練功過度」而亡。他表示：「在我們練功夫的人來講，練功不能練功過度。」他解釋，像李小龍那樣猛烈的拳法訓練，日復一日，其實是對身體的持續性耗損。他指出：「你打沙包時一拳出去，那個震盪，心臟跟腦都會傷的。」為了佐證自己的論點，向華強更分享了親身經歷。他在二、三十歲時也曾因練功過度而受傷，導致胸口「氣門」受損，一發力就感到劇痛，他指出：「也看到李小龍死之前一直消瘦，我是認為他是練功過度而死。」他亦舉例美國拳王阿里晚年罹患柏金遜病，證明高強度搏擊對大腦的長期損傷。

向華強為前妻丁珮討公道

由於李小龍於1973年7月20日，與製片人鄒文懷到訪丁珮家，原是為商討電影《死亡遊戲》的劇本，卻發生了這場憾事。此後，丁珮被無辜冠上「紅顏禍水」的罵名，承受了巨大的輿論壓力，近年選擇皈依佛門，深居簡出。

相關閱讀：丁珮被爆曾領前夫每月5千贍養費獲加碼XX倍 向華強分居時追陳嵐 向太：我會養她們一輩子