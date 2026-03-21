美國殿堂武打明星Chuck Norris羅禮士逝世享年86歲 《猛龍過江》一戰成名被稱李小龍最強對手

美國武術家兼動作片明星羅禮士（Chunk Norris）周四（19日）早上於夏威夷因未明醫療狀況去世，享年86歲。羅禮士的家屬在社交平台公布死訊並說：「對世人而言，他是武術家、演員與力量象徵；對我們而言，他是忠實的丈夫、慈愛的父親與祖父、傑出的兄弟，也是我們家庭的核心。」

羅禮士與李小龍《猛龍過江》對打成經典

羅禮士曾在為1972年於李小龍自編自導自演的經典武術電影《猛龍過江》（Return of the Dragon）演出，戲中與李小龍在羅馬鬥獸場展開了一場長達13分鐘的史詩級對決， 不僅成為了整部電影的高潮，更成為武打電影史上的不朽經典。

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羅禮士在家人陪同下離世

剛於3月10日度過86歲生日的羅禮士日前在夏威夷病倒隨即送院，羅禮士家人在3月20日公布其死訊：「我們懷着沉重心情宣布，我們摯愛的羅禮士昨早驟逝，對世人而言，他是武術家、演員與力量象徵；對我們而言，他是忠實的丈夫、慈愛的父親與祖父、傑出的兄弟，也是我們家庭的核心，我們心碎不已，但我們深深感激他的一生，以及我們有幸與他共度的難忘時光。我們知道你們中的許多人都聽說了他最近住院的消息，衷心感謝你們為他祈禱和給予的支持。」

羅禮士參加空手道比賽與李小龍成好友

羅禮士生於1940年，1958年加入美軍，被派至駐韓美軍烏山空軍基地期間於當地學習唐手道，及後他將這套武術發展出春谷道。他於60年代開始參加空手道比賽，並於60年代末在參賽時認識了李小龍，從此成為好友。1972年，他參演了李小龍自編自導自演的電影《猛龍過江》，二人在片中的一場對打戲更獲封為影史經典。及後他活躍於影視界，曾演出《殺出火地獄》、《地獄快車》、《突襲貝魯特》等電影，以及美劇《德州巡警》。近年身為保守派共和黨支持者的他因政見問題，甚少機會演出電影。自2012年參演《轟天猛將2》之後，一直到2024年才參演了HBO電影《特遣偵察》（Agent Recon）。其遺作則是將於今年上映的動作喜劇《Zombie Plane》。

「貓王」遺孀為羅禮士去世感難過

羅禮士的死訊傳出後，有不少名人巨星致哀。「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的遺孀Priscilla Presley在IG發文道：「聽到我的空手道教練兼好友羅禮士去世的消息，我感到非常難過，我會永遠懷念他。」70年代經典美劇《無敵金剛》男星李美佐斯（Lee Majors）在IG發文說：「我知道全世界數百萬的粉絲也和我一樣感到悲痛，但對我而言，這卻是刻骨銘心的打擊。我有幸與他共事，共同經歷了許多難忘的時刻。他不僅是銀幕上的傳奇人物，在銀幕下更是個善良、堅強、真誠的人。」曾與羅禮士合演《轟天猛將2》的多名動作巨星都有發文悼念，史泰龍（Sylvester Stallone）寫道：「和Chunk一起工作非常愉快，他各方面都堪稱美國精神的典範，他是一位偉大的人，謹向他優秀的家人致以慰問。」

格雲頓貼合照敬重羅禮士人格

龍格爾（Dolph Lundgren）則寫道：「羅禮士是冠軍。從我年輕時練習武術，到後來進入電影圈，我一直視他為榜樣。他擁有男子漢應有的尊重、謙遜和力量。我們會想念你的，我的朋友。」尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）則分享了3張與羅禮士的合照，並寫道：「驚聞好友羅禮士去世，我深感悲痛。我們從我年輕時就認識，我一直都很敬重他的人格。」名模Christie Brinkley則在IG寫道：「我和羅禮士在Total Gym健身室合作了25年。讓我加入是他的主意，我永遠感激能成為這樣一個成功企業的一份子。」