Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國殿堂武打明星Chuck Norris羅禮士逝世享年86歲 《猛龍過江》一戰成名被稱李小龍最強對手

影視圈
更新時間：13:57 2026-03-21 HKT
發佈時間：13:57 2026-03-21 HKT

美國武術家兼動作片明星羅禮士（Chunk Norris）周四（19日）早上於夏威夷因未明醫療狀況去世，享年86歲。羅禮士的家屬在社交平台公布死訊並說：「對世人而言，他是武術家、演員與力量象徵；對我們而言，他是忠實的丈夫、慈愛的父親與祖父、傑出的兄弟，也是我們家庭的核心。」

羅禮士與李小龍《猛龍過江》對打成經典

羅禮士曾在為1972年於李小龍自編自導自演的經典武術電影《猛龍過江》（Return of the Dragon）演出，戲中與李小龍在羅馬鬥獸場展開了一場長達13分鐘的史詩級對決， 不僅成為了整部電影的高潮，更成為武打電影史上的不朽經典。

相關閱讀：郭秀雲32歲型男兒子進軍荷里活與李小龍拍檔合作 成功背後原來靠七師傅

羅禮士在家人陪同下離世

剛於3月10日度過86歲生日的羅禮士日前在夏威夷病倒隨即送院，羅禮士家人在3月20日公布其死訊：「我們懷着沉重心情宣布，我們摯愛的羅禮士昨早驟逝，對世人而言，他是武術家、演員與力量象徵；對我們而言，他是忠實的丈夫、慈愛的父親與祖父、傑出的兄弟，也是我們家庭的核心，我們心碎不已，但我們深深感激他的一生，以及我們有幸與他共度的難忘時光。我們知道你們中的許多人都聽說了他最近住院的消息，衷心感謝你們為他祈禱和給予的支持。」

羅禮士參加空手道比賽與李小龍成好友

羅禮士生於1940年，1958年加入美軍，被派至駐韓美軍烏山空軍基地期間於當地學習唐手道，及後他將這套武術發展出春谷道。他於60年代開始參加空手道比賽，並於60年代末在參賽時認識了李小龍，從此成為好友。1972年，他參演了李小龍自編自導自演的電影《猛龍過江》，二人在片中的一場對打戲更獲封為影史經典。及後他活躍於影視界，曾演出《殺出火地獄》、《地獄快車》、《突襲貝魯特》等電影，以及美劇《德州巡警》。近年身為保守派共和黨支持者的他因政見問題，甚少機會演出電影。自2012年參演《轟天猛將2》之後，一直到2024年才參演了HBO電影《特遣偵察》（Agent Recon）。其遺作則是將於今年上映的動作喜劇《Zombie Plane》。

「貓王」遺孀為羅禮士去世感難過

羅禮士的死訊傳出後，有不少名人巨星致哀。「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的遺孀Priscilla Presley在IG發文道：「聽到我的空手道教練兼好友羅禮士去世的消息，我感到非常難過，我會永遠懷念他。」70年代經典美劇《無敵金剛》男星李美佐斯（Lee Majors）在IG發文說：「我知道全世界數百萬的粉絲也和我一樣感到悲痛，但對我而言，這卻是刻骨銘心的打擊。我有幸與他共事，共同經歷了許多難忘的時刻。他不僅是銀幕上的傳奇人物，在銀幕下更是個善良、堅強、真誠的人。」曾與羅禮士合演《轟天猛將2》的多名動作巨星都有發文悼念，史泰龍（Sylvester Stallone）寫道：「和Chunk一起工作非常愉快，他各方面都堪稱美國精神的典範，他是一位偉大的人，謹向他優秀的家人致以慰問。」

格雲頓貼合照敬重羅禮士人格

龍格爾（Dolph Lundgren）則寫道：「羅禮士是冠軍。從我年輕時練習武術，到後來進入電影圈，我一直視他為榜樣。他擁有男子漢應有的尊重、謙遜和力量。我們會想念你的，我的朋友。」尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）則分享了3張與羅禮士的合照，並寫道：「驚聞好友羅禮士去世，我深感悲痛。我們從我年輕時就認識，我一直都很敬重他的人格。」名模Christie Brinkley則在IG寫道：「我和羅禮士在Total Gym健身室合作了25年。讓我加入是他的主意，我永遠感激能成為這樣一個成功企業的一份子。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
葵涌持刀男遭開5槍制服 警方：衝向警員大叫「斬死你」 開槍屬合理武力
02:38
葵涌開5槍│持刀男草叢跳出衝向警員大叫「斬死你」胸腿中槍被制服 警方:開槍屬合理武力
突發
7小時前
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-20 10:52 HKT
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔 打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨 跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
影視圈
6小時前
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
飲食
4小時前
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
飲食
3小時前
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
影視圈
20小時前
已花$40萬租樓 無殼蝸牛心思思置業 網民激辯上車利弊 一突破傳統買樓新思維冒起｜Juicy叮（資料圖片）
已花$40萬租樓 無殼蝸牛心思思置業 網民激辯上車利弊 一突破傳統買樓新思維冒起｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
影視圈
19小時前
蔡楚輝攝
00:54
上水女子跳河尋死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相繼不治
突發
12小時前