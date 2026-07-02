梁珊離世丨前TVB御用惡女感情生活神秘 保密老公身份育有一子 拒揭私事：你哋唔需要知

梁珊於7月1日離世，享年81歲。其兒子Alex向幕後人楊紹鴻證實了媽媽的死訊，感謝各界慰問，並表示稍後會公佈後事安排。梁珊60年代出道，曾參演多部經典劇集，包括《天虹》、《楚留香 》、《天龍八部》等，而她最令人深劇的電影角色是在《精裝追女仔》中飾演張敏媽媽「刁太」。梁珊1999年淡出幕前移居加拿大，近年回流香港，生活低調，日前她與世長辭，令她的家庭背景、婚姻及感情生活，也再度成為大眾關注的焦點。

梁珊生於專業人士家庭

被封前TVB「御用惡女」的梁珊自小有演藝夢，中學時期曾參加歌舞團，但一度遭家人反對。她透露自己出身於專業人士家庭，父親是律師，母親是婦產科畢業生，父親原本打算在香港開幼稚園讓她打理。但為了追夢，梁珊向擔心她學壞的父親「約法三章」，保證自己在娛樂圈必定「出淤泥而不染」。她生前驕傲地表示，自己一生都無愧於父親的教誨，在複雜的娛樂圈中始終堅守底線。

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梁珊保密感情生活

在梁珊婚姻與感情生活方面，她多年來保密功夫做到足，梁珊老公的身份至今依然成謎。有指梁珊早於70年代便已步入婚姻殿堂，雖然外界從未見她公佈過離婚消息，但她曾罕有坦言自己早已有相伴的另一半。梁珊認為感情純屬私事，無須對外公開：「對於我嘅工作同你哋認識我都係冇影響，你哋都唔需要知，只係八卦新聞啫。」她以堅定的態度將私生活完美保護，拒絕讓感情事成為大眾茶餘飯後的話題。

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梁珊2024年曾意外受傷

儘管梁珊極少談及感情，但她向來大方分享保養與身心靈健康之道，生前外貌與實際年齡完全不符，凍齡秘訣全靠勤做運動如行山、做瑜伽及跳印度舞。不過，她在2024年疫情期間曾遭遇嚴重意外，在家門前落樓梯時因「腳軟」不慎踩空跌倒。她憶述當時保持清醒請人幫忙報警，但手腕兩條骨斷裂，在伊利沙伯醫院留醫足足10日，並鑲入18粒螺絲，傷勢歷經兩年仍未完全康復。面對意外與病痛，梁珊依然保持豁達心境，直言會「有意識地忘記」不快事，專注做好眼前事。這種樂觀通透的人生態度，讓她的一生不僅活得精彩，更為觀眾留下了優雅且堅韌的深刻印象。

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