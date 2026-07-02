梁珊離世｜去年「最後露面」極精靈 接受鍾慧冰訪問網民讚有型 衣着時尚頭腦清晰

前TVB女星、有「御用惡女」之稱的梁珊，其兒子Alex證實她已與世長辭，享年81歲。梁珊曾為麗的電視、TVB和亞洲電視效力，並且參與過多套電影如《精裝追女仔》和《富貴逼人》等，她於作品中大多潑辣毒舌，惡女形象令人留下極深印象。

梁珊去年5月接受鍾慧冰訪問

梁珊對上一次於公眾視野出現，是去年5月尾接受鍾慧冰的YouTube的節目《冰姐的花樣人生》訪問，當時已經80歲的梁珊，氣色絕佳反應極快，而且外貌凍齡，當時被網民大讚外貌與實際年齡完全不符。

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梁珊最後曝光狀態一流轉數快

當時梁珊留着一頭短髮接受鍾慧冰訪問，她穿上灰白色長袖上衣罕有曝光，胸前掛有金色大型飾物，顯得十分時尚，她當時亦化上精緻妝容，顯得非常貪靚。她當時和鍾慧冰暢談人生無所不談，顯得十分豪氣、快人快語，無論外表、對答、頭腦都絕不似已經80歲。

梁珊去年極健康令人惋惜

當時梁珊的訪問一出，大量網民都激讚梁珊保養一流：「梁小姐保養太好！ 𨍭數及表達同年輕的時候一模一樣！ 好厲害！」、「梁珊仍然很美麗！絕對是一個自愛,自強，自信的女人！」、「梁珊小姐衣著很恰當，配搭優雅又時尚，另我想起羅蘭姐，但梁小姐更型。好有自信！祝身體健康！」、「中氣充足 口齒非常伶俐 好開心見到珊姐」、「梁珊女士真是保養得很好，給人很健康的感覺」。事實上，根據楊紹鴻指，他早前才跟梁珊食飯，暗示今次梁珊離世，可謂毫無先兆。

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