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梁珊離世享年81歲  兒子證實7月1日與世長辭  楊紹鴻悲嘆：前排仲一齊食飯

影視圈
更新時間：13:08 2026-07-02 HKT
發佈時間：13:08 2026-07-02 HKT

前TVB女星、有「御用惡女」之稱的梁珊，其兒子Alex證實她已與世長辭，享年81歲。他表示「我們最敬愛的珊姐已於昨日（7月1日）與世長辭。非常感謝昨晚各方親友的慰問和關懷。有關珊姐後事的具體安排，我們稍後會再逐一通知大家」。

楊紹鴻：前排仲一齊食飯

而資深傳媒人楊紹鴻，亦於Facebook寫道：「突然收到你兒子Alex通知你琴日突然離開嘅消息，實在不敢相信，前一排仲一齊食飯，我哋仲約好⋯⋯點知……親愛的珊姐，一路好走⋯⋯永遠懷念同你合作嘅日子」。

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梁珊曾拍《天虹》《天龍八部》

70年代女星梁珊入行初期拍電影，其後加入麗的電視、無綫電視和亞洲電視，最為人熟悉的劇集有《天虹》、《天龍八部》、《再見十九歲》、《奔向太陽》等等，不過到了90年代，梁珊在電影《精裝追女仔》中，飾演張敏媽媽「刁太」，以及在《富貴逼人》飾演電視台高層「呂魔頭」，將「御用惡女」功力發揮得淋漓盡致。

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