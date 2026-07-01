傅穎稱與Cookies成員非朋友 反擊「舊事重提」負評 暗示曾遭欺凌 網民籲學楊思琦討公道

前Cookies成員傅穎（Theresa、現名傅寶誼）日前接受TVB節目《Star Talk》訪問，直言與昔日隊友只是同事非朋友，並解釋缺席鄧麗欣（Stephy）演唱會，未能促成Cookies全員合體的原因。鄧麗欣日前被問及回應，表示：「仲講呢啲嘢？2026年啦喎，好似返番去2000年咁，咁得意嘅！」亦有不少網民批評傅穎「舊事重提」。今日（1日），傅穎於Threads發表長文反擊，澄清自己僅是如實回應主持提問，更指自己當年曾遭受排擠與欺凌，直斥批評者缺乏同理心。

傅穎稱沒有主動提舊事

面對外界「不斷翻舊賬」的質疑，傅穎強調自己從未主動提起舊事，只是在受訪時選擇坦蕩回應，不作支吾以對或迴避。她指出，無論回應與否都會被負面解讀，而傳媒基於「供求關係」往往只截取特定內容，她呼籲大眾應觀看她的完整訪問。

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傅穎談當年遭排擠欺凌

傅穎在文中吐露心聲，表示活到41歲依然不喜歡虛偽，認為「真不是一種選擇，而是骨子裡的」。她罕有提及「排擠」、「欺凌」等字眼，表示：「旁人及曾參與排擠，欺凌，甚至霸凌者，一句輕描淡寫的『放下吧』、『收聲啦』、『又提？』，本質上，是在否定受害者當年所有的無助、掙扎與血淚。」直指當年圈中人覺得她說出事實是「傻」，亦被帶風向把黑寫成白。

傅穎：你若經我苦，未必有我善

對於過往的傷痕，傅穎表示如今能平靜陳述，證明舊事已不能傷她分毫，這才是真正的「翻篇」（意指事件已結束，不再糾結、重新開始）。她直言可以原諒，但不可以忘記，但也表示自己不會記恨，「因為恨意滋養不了美貌」。

最後，傅穎以「未經全貌，不予置評；未經苦難，不勸大度」作結，並引用金句反擊外界偏見：「未經他人苦，莫勸他人善。你若經我苦，未必有我善。」

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網民提議傅穎學楊思琦「討公道」

帖文一出，引發網民熱烈討論，反應兩極。不少網民留言表示支持，讚賞她EQ高：「面對舊傷害仲可以好平靜冷靜處理」，並認為外界只看到片面，不應隨意評判。然而，亦有網民持相反意見，質疑：「你唔想畀人提起，咁你做訪問嗰陣時就選擇唔答呢個問題啦」。更有網民提議她效法近日同樣被指「舊事重提」的楊思琦，直接「討回公道」，表示：「不如講多啲佢地點蝦你，楊思琦都攞番公道。」

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