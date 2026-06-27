傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友

前女子組合Cookies成員Theresa傅穎（現名傅寶誼）近年將事業重心轉往內地，並積極經營社交平台直播帶貨。近日，她在小紅書發布影片，談及過去在香港發展的辛酸史，大爆自己曾因同事失職而「被迫」得罪電視台，更慘遭當時的經理人公司設局解約，被索取巨額賠償。另外，她近日亦接受TVB節目《Star Talk》訪問，談及與Cookies其他成員不和傳言，坦言大家不是朋友。傅穎更表示當年被公司迫公開道歉，而她最為人熟知的公開道歉場面就是2011年為自爆被前男友羅子溢（前名羅仲謙）家暴及背叛一事，她在《Star Talk》訪問中重申自己當年是講出事實，她說：「當我覺得自己冇做錯嘢，講咗個事實出嚟之後，我公司迫我出嚟道歉，呢件事令我覺得『三觀粉碎』。」

傅穎得罪TVB懵然不知

傅穎在影片中回憶，初出道時因人生經驗不足，待人處事不夠圓滑，影響事業發展。她更重提當年得罪大公司的傳聞，直言該公司就是TVB。傅穎解釋，事件源於當時唱片公司的一位同事，該同事負責與TVB接洽，卻為了賭波而多次推搪TVB提出的訪問邀請。

傅穎對此毫不知情，結果在無意中得罪了對方。她說：「（TVB）他們會覺得我好像……你是高高在上嗎？但我根本就沒有收到這個通知。」這讓她被貼上「耍大牌」的標籤，形容這次經歷對她來說很震撼。

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傅穎遭設局負面新聞纏身

傅穎更透露，當時的經理人公司甚至會主動為她安排負面新聞，更被迫道歉。她引述公司當時的說法：「他說，因為你可以扛得住啊，公司的A跟公司的B，他們都不可以有這些負面新聞，但是你可以，你能承受。」這讓當時年紀尚輕的她難以理解，感到十分生氣。

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更具戲劇性的是，傅穎憶述在24、25歲時與一家公司不愉快地分開的經歷。當時公司向她表示將放棄發展，傅穎天真地提問能否提前解約，對方爽快答應。豈料翌日報紙頭條便指她得罪公司，將被無條件解約，隨後更收到律師信，指控她毀約並要求巨額賠償，讓她晴天霹靂。傅穎坦言：「我當刻是覺得，（以為）遇到了心軟的神，他們真的很深明大義。結果就第二天，我就收穫到一份報紙的娛樂版的頭條……然後我現在的公司就要無條件跟我解約。」

傅穎曾指舊愛羅子溢動粗？

傅穎30歲決心離港發展

經歷種種挫折，傅穎在30歲那年，即合約提前五年結束時，決心離開香港的娛樂圈。她表示：「我就覺得，我可能不太適合在這個圈子裡面，不如我就放棄吧。」如今事過境遷，傅穎已能淡然面對過去的風浪。她認為，正是這些不論好壞的經歷成就了現在的自己，並將其視為成長的養分。移居內地後，她轉戰直播帶貨，學會站在消費者角度思考，心態與視野都與以往大不相同，迎來了事業的第二春。

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傅穎認與Cookies隊友非朋友

而近日傅穎亦接受TVB節目《Star Talk》訪問，談及多年來與Cookies其他成員的不和傳言，她直言不諱地坦白承認大家「不是朋友」。她被問到為何缺席鄧麗欣的演唱會未能促成 Cookies 合體一幕，傅穎坦言，雖然曾經也想過要參與，但當中有太多複雜的細節，包括聯絡她的人、聯絡者的表達方式、溝通問題，以及要面對多年沒有聯繫的人，讓事情變得困難重重。她表示：「其實冇乜點搵囉，大家本身已經唔係朋友，我講得好真實，因為我哋真係同事……而呢個同事（關係）只係一年、兩年時間，之後就冇乜交集。」她直言，如果將細節公開場面會很難看，「有時喺度諗，如果我真係要將所有枝微末節都講晒出嚟都不得了呀成件事……點解有啲嘢要保留，即係成年人都要有成年人嘅體面喺度，如果我咩都講晒出嚟，我覺得成件事係難睇㗎！最終點解唔去呢，嗰陣真係接咗單Job。」

傅穎重提「被迫道歉」創傷

此外，她亦在訪問中重提當年「被迫道歉」的往事。回顧傅穎最令人深刻的公開道歉事件發生於2011年8月。當時她自爆遭前男友羅子溢（前名羅仲謙）家暴，並指控男方一腳踏四船，因在未經經紀公司批准下私自向傳媒爆料，事後她與羅子溢同屬的星皓經紀公司為此召開記者會。傅穎因未與公司溝通好導致事件失控，在記者會上公開致歉，並承諾日後發生任何事情都會先與公司商量。在《Star Talk》訪問中，她再重申當年自己是說事實，指當時的公司迫她公開道歉：「最深刻係，當我覺得自己冇做錯事，只係講出事實之後，我公司迫我出嚟道歉。」她坦言，這次經歷對她來說是毀滅性的，「因為呢件事會令我覺得『三觀粉碎』……原來呢個世界係可以黑白顛倒。」傅穎表示，在自己堅信正義與事實的情況下，卻被公司強迫低頭認錯，這次經歷對她的價值觀造成了巨大衝擊，是她演藝生涯中所受過「最大的打擊」。

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