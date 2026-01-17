Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

傅穎控訴「單身女星=被包養」偏見 堅稱憑實力翻身怒轟一類男人無能 曾因獲老闆照顧惹揣測

影視圈
更新時間：23:00 2026-01-17 HKT
發佈時間：23:00 2026-01-17 HKT

前Cookies成員傅穎（Theresa，現名傅寶誼）近年將事業重心轉往內地，積極經營直播帶貨事業。今日（17日）她有感而發，在IG發長文抒發作為獨立女性的心聲，坦言憑藉良心和努力工作，贏得口碑與回報，一切都是值得的。

傅穎直播帶貨創事業高峯

傅穎在文中透露，自己投身直播帶貨行業已逾三年，全情投入工作，甚至廢寢忘餐。她寫道：「一個女生，可以把生活重心放在工作上，可以主動起早貪黑長時間工作，可以憑藉良心自己選品、做調研、做介紹。三年多了，挺拚命的，贏得的口碑，得到的一切，都是她值得的。」近年，傅穎先後在北京、廣州、上海、杭州等多個城市居住，不久前才剛搬離杭州的居所。雖然她自嘲在香港時，沒有推出新歌或影視作品，就會被質疑沒有能力養活自己，但她霸氣回應：「幸好，我不只是個女藝人，我還是個普通人。只要身體還算健康，知足常樂，去工作，就能把自己養好。」

傅穎感情生活備受關注

在文中，傅穎亦有感而發，慨嘆社會對女性存有偏見，特別是單身女性。她寫道，當單身女性為事業打拼，總會被勸「別太拼」，但在香港卻會被惡意揣測為「被包養」。這番言論，不禁令人聯想起她過去備受關注的感情生活。傅穎入行以來，情路波折，最為人熟知的，是與羅子溢的一段情。當年兩人分手收場，傅穎更曾公開指控對方，事件一度鬧得滿城風雨。傅穎曾在訪問中，形容這段感情是她「人生的污點」。此外，她也曾透露，在不知情下成為第三者，令她身心俱疲，更因此患上抑鬱症。 

經歷情傷後，傅穎對愛情抱持隨緣態度。她曾在2020年的訪問中表示，單身也可以很快樂，認為另一半是錦上添花，但若然不合適，只會令自己更不開心。近年，她雖然與內地歌手胡清藍傳出緋聞，對方更是她現時的老闆，但她一直未有公開承認戀情。而她因獲得老闆胡清藍悉心照顧，更進駐複式豪宅，一度被指忽然富貴而惹來揣測。

傅穎轟侮辱女性的男人無能

傅穎如今事業有成，在香港亦持有千萬物業，成為圈中的隱形富婆。她在文末鼓勵女性要重拾「配得感」，寫道：「你配，你值得，你可以。」她直斥那些出言侮辱女性的男人大多無能，懶理閒言閒語，活出真我。

傅穎曾指舊愛羅子溢動粗？

