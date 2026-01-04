萬千星輝頒獎典禮2025｜《金式森林》羅子溢問鼎視帝 曾被舊愛傅穎指控動粗 娶楊茜堯9年形象大變

萬千星輝頒獎典禮2025／羅子溢／最佳男主角｜香港電視廣播有限公司（TVB）的《 萬千星輝頒獎典禮2025》在2026年1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。現年41歲的羅子溢在今屆TVB頒獎禮憑《金式森林》高深一角，提名TVB最佳男主角。

TVB頒獎禮2025丨羅子溢曾做救生員

羅子溢最初是一名救生員，之後曾考慮報考消房員，但2005年拍下電影《阿嫂》入行，後來轉戰電視圈加入TVB，拍過《Y2K》和《四葉草》兩大青春劇，之後08年拍劇集《尖子攻略》飾演樊沛冬，初嘗演戲份吃重角色。到2015年，羅子溢於《衝線》首任男主角，翌年拍下《潮流教主》後就處於停工狀態並轉到內地發展，到2019年8月才選擇回歸TVB。

相關閱讀：楊茜堯舉家搬月租6萬西貢風水屋為羅子溢爭獎？ 曾傳豪花40萬搵高人改名求子

TVB頒獎禮2025丨楊茜堯力推羅子溢當視帝

2020年，羅子溢和太太楊茜堯同時改名，據《東周刊》報道，楊茜堯為推老公羅子溢的事業更上一層樓，除當初豪花40萬元搵名師為夫婦改名外，相隔8年重返TVB拍劇，有指開條件時曾為老公謀福利。羅子溢去年拍過《婚後事》、《廉政行動2024》、《家族榮耀之繼承者》等劇集，更憑《婚後事》提名視帝，但最後卻敗予張振朗和獎項擦肩而過。

TVB頒獎禮2025丨羅子溢演高深演出層次

羅子溢於2025年在《金式森林》飾演的釘牌大狀高深，角色亦正亦邪，他的演技亦都大躍進，羅子溢表現出角色的深度，而高深這個「騎士式」角色非常討好，讓各界都大讚羅子溢終於成為實力派，而羅子溢亦公開表示視《金式森林》為代表作，故他極希望可憑《金式森林》首次成為視帝。事實上，從《星空下的仁醫》演病態醫生、《婚後事》演婚外情教師，到《執法者們》演走上絕路的警察，羅子溢的角色愈來愈有層次，且看今次能否憑《金式森林》圓夢。

相關閱讀：萬千星輝頒獎典禮2025丨羅子溢連叫兩飛：視帝、男配角都想要 張曦雯成末代大馬視后 佘詩曼撼宣萱爭獎

TVB頒獎禮2025丨羅子溢曾因傅穎形象插水

其實羅子溢一直對外表示「好恨攞獎」，因為他好希望可以跟太太，成為TVB「視帝」、「視后」級人馬。羅子溢和楊茜堯拍拖前，曾因前女友傅穎而成負面新聞人物。2010年，羅子溢和傅穎拍拖1年半，期間二人經歷多次離離合合，到最後分手，傅穎指羅子溢曾對她多次背叛，到最後因為傅穎踢爆對方有小三甚至小四，雙方發生激烈爭吵，傅穎就表示遭羅子溢動粗受傷。羅子溢當時曾開記者會，表示因傅穎被「check電話」，對方情緒變得好激動手舞足蹈，羅子溢指要「諗方法制止佢，可能咁樣整到佢」。

TVB頒獎禮2025丨羅子溢曾為楊茜堯做傻事

之後羅子溢在拍攝TVB劇集《On Call 36小時》時邂逅了楊茜堯，羅子溢曾大爆追求楊茜堯的經過，他為奪得女方歡心甘願為對方做出5件事；他曾為楊茜堯跳海、主動放閃、改掉懶惰性格、IG只追蹤楊茜堯及為老婆製造驚喜。羅子溢曾受訪表示，他與楊茜堯在海灘附近散步時，楊茜堯突然口出戲言，笑稱如果他跳落海兼游到浮台，就會答應成為他的女朋友。當時夜深人靜，楊茜堯本來只是說笑，誰知羅子溢卻很認真，二話不說便脫去上衣，在寒冷的天氣下游到浮台，並在浮台向岸上的楊茜堯大叫：「可唔可以做我女朋友？」羅子溢為楊茜堯做傻事，亦成功抱得美人歸。

相關閱讀：羅子溢為新劇再演有錢仔 入圍視帝即席拉票 蔡潔聞《全民造星VI》決賽撼TVB頒獎禮：觀眾有多個選擇