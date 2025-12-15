萬千星輝頒獎典禮2025丨羅子溢連叫兩飛：視帝、男配角都想要 張曦雯成末代大馬視后 佘詩曼撼宣萱爭獎

《萬千星輝頒獎典禮2025》在將軍澳電視城宣布各獎項10強名單，當中以視后「最佳女主角」以及「最佳女配角」競爭最為激烈，視后有《新聞女王2》佘詩曼及《巨塔之后》宣萱雙雙入圍，其他入圍名單則有《奪命提示》的劉佩玥、《金式森林》陳曉華、《俠醫》張曦雯以及《刑偵12》傅嘉莉等，已離巢的李佳芯未入圍10強。視帝方面，有指郭晉安因離巢影響到走勢，他順利入圍10強，但呼聲仍以《金式森林》羅子溢與《新聞女王2》黃宗澤最高。

對手很強勁

羅子溢分別憑《金式森林》和《執法者們》打入「最佳男主角」及「最佳男配角」十強，奪視帝呼聲高的子溢是唯一一位「最佳男主角」候選人出席記者會，笑問其他視帝候選人「讓路」？子溢直言選情告急，要珍惜每次拉票機會，一票都不能少，對手很強，自覺未必是大家首選，大家有3票投選，其餘兩票希望觀眾可考慮給他一個機會。

叫林峯幫忙拉票

子溢又說希望同獲「最佳男主角」及「最佳男配角」，「兩個都想要，剛才我同樂小姐講叫兩飛，我問可唔可以兩個都得，佢話點解唔可以。（兩個獎都有信心？）男配角其他演員都好出色，我喺《執法者們》角色發揮大，《金式森林》角色人設好好，同安哥一齊夾發揮更好。」談到選票由零開始重新拉票，子溢表示選票清零，要再麻煩好友，逐一打電話給他們拉票，笑言是考驗友誼。子溢突然記起太太楊茜堯剛擔任林峯演唱會嘉賓，忘記提太太在演唱會上幫他拉票，笑稱若林峯再幫他說幾句相信票數會大增。問到視帝最大對手？子溢笑問可否答另外9位都是，他覺得《俠醫》（陳豪）收視高，《新聞女王²》（黃宗澤）聲勢浩大，林保怡是大家認同的實力。

平常心爭視后

張曦雯（Kelly）憑《俠醫》打入「最佳女主角」十強，她直言對手很強，她正在珠海拍攝《璀璨之城》也特地返港出席記者會。談到奪視后的信心，「每年機會麻麻地，平常心，可提名視后與這個獎項掛勾已好好。」談到今屆頒獎禮取消馬來西亞獎項，Kelly成了最後一屆馬拉視后，她覺得很榮幸，但得獎後未有機會返馬來西亞，希望日後可返當地見同鄉。子溢認為少了獎項會變得更集中。問或許少了劇集開拍，子溢表示現時會主動爭取機會推銷自己。