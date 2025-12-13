羅子溢為新劇再演有錢仔 入圍視帝即席拉票 蔡潔聞《全民造星VI》決賽撼TVB頒獎禮：觀眾有多個選擇

羅子溢、蔡潔、莊思敏、陳楨怡、郭珮文等今日（13日）出席TVB劇集《枱底》開鏡拜神儀式，不過眾人對劇情甚為保密，羅子溢笑指再做有錢仔，其他都「唔講得、唔好提」，又說做有錢仔很有難度，因與真實的自己相距很遠，問到他是否又是渣男？他即反問：「我個樣很渣嗎？我是好人來的。」有指該劇是特別為他而開，羅子溢否認，他是其中一個角色，他會珍惜每個演出機會。

羅子溢不介意無假放

羅子溢憑《金式森林》入圍視帝，有指因郭晉安離巢，令他得獎呼聲更高，羅子溢即席拉票，自言選情緊急，很需要觀眾的支持和給他機會，又說一定會對自己有信心，而且角色的成功是整個團隊的努力，才會令觀眾喜歡，如果說無信心就會辜負他們，至於可會以送禮拉票？他笑說：「我零用錢不多，要入紙申請提高，但都有約緊幾個朋友一起拉票，看看是否會送一些聖誕小禮物給大家。」又指新劇會到不同地區拍攝，知道有內地知名演員加入，但未知是誰，新劇暫定拍到農曆新年，他不介意無假放，最開心是多勞多得，密密有工開就最好。

蔡潔有份參演《驅魔龍族馬小玲》

蔡潔則透露劇集是犯罪警匪的題材，角色難度高，笑謂是演繹上有難度，而並非在衣着上有突破，又說已投了羅子溢一票，講到TVB 《萬千星輝頒獎禮2025》舉行當晚，ViuTV同晚同於澳門亦舉行《全民造星VI》總決賽，古天樂更是評判之一，蔡潔認為兩台的重要節目同時舉行是好事，讓觀眾有多個選擇，羅子溢最開心見到百花齊放，如有機會見到古天樂要向他拉票，蔡潔則希望能與他集郵。而蔡潔有份演出電影《驅魔龍族馬小玲》近日在串流平台上架，卻惹來不少批評，更有指電影摧毁經典劇集《我和殭屍有個約會》，蔡潔表示該劇都是她心目中的經典，當年失戀都是邊看《我》邊喊，是無可超越的劇集，不過她拍攝時未有比較兩者，當新角色去做，而且時代已經不同，再拍都會有不一樣的感覺，觀眾喜歡經典無問題，她知道有觀眾看完電影都想重溫經典，覺得是好事。