傅穎新居開箱網民嘩然 單位間格全公開面積大縮水 暢談奢華豪宅搬蝸居感想

前Cookies成員傅穎（Theresa、現名傅寶誼）近年北上發展，主力做直播帶貨，移居內地後，曾先後在北京、廣州、上海、東莞定居，前年再定居於杭州。曾多次在社交平台公開香閨內部的她，以往晒出的都是寬敞達千呎面積的單位，而近日傅穎在小紅書透露，早前再度搬屋，特意拍片分享新居布置，並分享了她從住幾千呎大屋到如今選擇小空間的心路歷程。

傅穎新居麻雀雖小五臟俱全

影片中，傅穎透露新居的標示面積為900呎，但她估計實用面積大約只有600呎，在內地來說只算「蝸居」。雖然空間比以往大為「縮水」，但她卻樂在其中。有別於以往喜歡將家居佈置成簡約白色，她現在更傾向於打造一個充滿色彩而溫暖的家。

從影片可見，新居設計簡潔實用。客廳是她改動最多的地方，為了日日都有聖誕及新年的氣氛，並考慮到寵物貓咪的喜好，她特意將梳化換上了防刮的紅色沙發巾、添置了新的地氈和攬枕，整個空間頓時充滿了溫馨活潑的氣氛。玄關處的長凳既是換鞋凳，也是她休憩思考的好地方。

傅穎崇尚「旅居者」心態

傅穎在影片中坦言，自己是「地球的旅居者」，無法肯定會在一個地方住多久。她曾住過三百多呎的小單位，也體驗過三千幾呎的豪宅。豐富的旅居經驗讓她領悟到，一個人與一隻貓生活，並不需要太大的空間，房子只要夠住就好。住在過大的房子裡，打理家務反而成為一種負擔，甚至會感到空曠。

傅穎貓主子地位超然

作為一位盡責的「貓奴」，傅穎的家居佈置處處都考慮到愛貓。除了選用防貓抓的傢俱物料，她還特意在家中添置了貓爬架。最有趣的是，她透露洗手間裡貓咪的廁所，竟然比她自己的馬桶還要大。她亦分享了捕捉到貓咪跳上高櫃的驚險一幕，展現了「主子」非凡的彈跳力。

儘管新居偶有小問題，例如洗衣機和洗手盤出現漏水，被懂風水的朋友笑稱是「漏財」，但傅穎依然樂觀面對。她表示，現在的家滿足了她對理想生活的所有想像：有可以看日出日落的開揚窗景、安全的居住環境，還有心愛的貓咪陪伴，這一切已讓她感到十分滿足。

傅穎曾晒東莞豪華複式大宅？