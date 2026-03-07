Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

傅穎新居開箱網民嘩然 單位間格全公開面積大縮水 暢談奢華豪宅搬蝸居感想

影視圈
更新時間：11:00 2026-03-07 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-07 HKT

前Cookies成員傅穎（Theresa、現名傅寶誼）近年北上發展，主力做直播帶貨，移居內地後，曾先後在北京、廣州、上海、東莞定居，前年再定居於杭州。曾多次在社交平台公開香閨內部的她，以往晒出的都是寬敞達千呎面積的單位，而近日傅穎在小紅書透露，早前再度搬屋，特意拍片分享新居布置，並分享了她從住幾千呎大屋到如今選擇小空間的心路歷程。

傅穎新居麻雀雖小五臟俱全

影片中，傅穎透露新居的標示面積為900呎，但她估計實用面積大約只有600呎，在內地來說只算「蝸居」。雖然空間比以往大為「縮水」，但她卻樂在其中。有別於以往喜歡將家居佈置成簡約白色，她現在更傾向於打造一個充滿色彩而溫暖的家。

從影片可見，新居設計簡潔實用。客廳是她改動最多的地方，為了日日都有聖誕及新年的氣氛，並考慮到寵物貓咪的喜好，她特意將梳化換上了防刮的紅色沙發巾、添置了新的地氈和攬枕，整個空間頓時充滿了溫馨活潑的氣氛。玄關處的長凳既是換鞋凳，也是她休憩思考的好地方。

相關閱讀：傅穎控訴「單身女星=被包養」偏見 堅稱憑實力翻身怒轟一類男人無能 曾因獲老闆照顧惹揣測

傅穎崇尚「旅居者」心態

傅穎在影片中坦言，自己是「地球的旅居者」，無法肯定會在一個地方住多久。她曾住過三百多呎的小單位，也體驗過三千幾呎的豪宅。豐富的旅居經驗讓她領悟到，一個人與一隻貓生活，並不需要太大的空間，房子只要夠住就好。住在過大的房子裡，打理家務反而成為一種負擔，甚至會感到空曠。

傅穎貓主子地位超然

作為一位盡責的「貓奴」，傅穎的家居佈置處處都考慮到愛貓。除了選用防貓抓的傢俱物料，她還特意在家中添置了貓爬架。最有趣的是，她透露洗手間裡貓咪的廁所，竟然比她自己的馬桶還要大。她亦分享了捕捉到貓咪跳上高櫃的驚險一幕，展現了「主子」非凡的彈跳力。

相關閱讀：萬千星輝頒獎典禮2025｜《金式森林》羅子溢問鼎視帝 曾被舊愛傅穎指控動粗 娶楊茜堯9年形象大變

儘管新居偶有小問題，例如洗衣機和洗手盤出現漏水，被懂風水的朋友笑稱是「漏財」，但傅穎依然樂觀面對。她表示，現在的家滿足了她對理想生活的所有想像：有可以看日出日落的開揚窗景、安全的居住環境，還有心愛的貓咪陪伴，這一切已讓她感到十分滿足。

傅穎曾晒東莞豪華複式大宅？

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
15小時前
路透社
伊朗局勢｜或爆世界大戰？軍事專家：一徵兆與一戰相似
即時國際
5小時前
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
醫生教室
14小時前
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
影視圈
16小時前
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
影視圈
14小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
20小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症暴瘦 日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症暴瘦 日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
3小時前