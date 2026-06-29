鄧麗欣被批走音見慣世面無唔開心 聞傅穎直認與Cookies成員「不是朋友」：仲講呢啲嘢？

鄧麗欣（Stephy）昨晚（28日）出席《第八屆KKBOX香港風雲榜》，對於早前她為公司晚宴擔任嘉賓，唱其首本歌《電燈膽》時因表現失準走音，事後被網民狠批，Stephy透露上月尾開始病，自己病了成個月：「我唔會攞呢樣嘢做藉口，但自己都好擔心，因為又要錄音。」她指去年在相同月份也曾病到失聲，上月咳完以為好返，但最近又復發，病情很反覆，搞到自己的狀態也不太好，但也要盡力去保持。

鄧麗欣不介意負評

對於被網民批評會否不開心？Stephy笑說：「我呢啲咁多年，見慣世面，冇乜嘢，但唔使批評都知自己好唔好，自己知自己事，所以有時狀態未好嘅時候，希望下次好啲，我覺得每個藝人都係咁，都希望每一次出騷都係最好狀態，但有時事與願違，所以平時就更加要努力啲，盡力 Keep啦。」Stephy早前開畫展，不過就捲入抄襲風波，她表示知道，不過就未有因此不開心，她解釋網民是找了一段網上教畫樹技巧的教學：「流體畫嘅一個技巧，好多人都會上網去學，好多老師都會上網去教，每個人用唔同嘅顏色加唔同嘅配搭，其實係一個設計嚟。」至於是否感到冤枉？她表示不緊要，因為自己知發生什麼事，可能只是大家不理解，所以也不會介意，自己亦很開心畫展能夠將所有畫賣出做慈善，算是達成了自己的目標。

鄧麗欣指朋友好講緣份

對於早前在活動中穿上的歌衫令她突出小肚腩，Stephy笑指歌衫質地屬於「吸多啖空氣都唔得」的狀態，又表示女仔好難做，食多啖飯、飲多啖水都會咇肉，再加上角度問題，這些相信女仔會明白，自己也不需多講，又指一向努力做運動，是希望keep好身材令着衫靚點，認為自己不用為此平反，大家現場見到就會知道，她坦言因為不想太瘦，反而有吃多一點，問到男友是否有幫她管理？她指管理是要靠自己，不過亦有跟男友一起做運動，亦有互相提點。至於近日不斷被批評，男友是否有安慰？Stephy表示男友知她性格，除非見到自己特別不開心或在家唔出聲，否則不會提，又指近日忙做有關新歌和新碟工作，所以沒時間不開心。另外，傅穎最近於訪問中直認Cookies的成員「不是朋友」，Stephy聽後即反問：「仲講呢啲嘢？2026年喎，好似返返去2000年咁，咁得意嘅！每個人都有唔同嘅圈子、緣份，朋友都好講緣份，冇緣分做朋友迫都迫唔嚟。（Cookies合體無望？）上次演唱會合咗體，（爭人！）係呀，冇辦法，緣份促成唔到呢件事，我上次都好努力去促成呢件事，但我都冇辦法。」