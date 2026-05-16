Stephy鄧麗欣《常在》慈善畫展捲抄襲疑雲？網民列對比圖惹熱議 粉絲力撐：為慈善勿苛責

鄧麗欣（Stephy）近日現身灣仔會展，為2026年《第13屆香港冉起當代》（Affordable Art Fair）中的第二個個人畫展《常在》（Ever Near）揭開序幕。今次鄧麗欣花了近兩個月時間籌備，展出15幅心血畫作並公開發售，更主打親民定價，承諾將個人收益全數撥捐慈善用途。這份為善最樂的心意原本備受外界讚賞，加上她的高人氣，成功吸引大眾關注，然而畫展剛開幕卻意外捲入抄襲風波，迅速在網上掀起熱話。

鄧麗欣兩幅畫作捲抄襲風波

事緣有網民觀展後，質疑鄧麗欣的兩幅焦點畫作疑似「抄畫」，更在網上公開對比圖引發激烈討論。其中一幅「藍色瞳孔」流體畫被指神似某眼藥水品牌包裝，網民利用圖片搜尋輕易找到大量構圖雷同的作品；另一幅「色彩枯樹」畫作，更被指與一條YouTube流體畫教學影片（FLUID ART）高度相似，由紫藍色暈染背景到星光點綴均如出一轍。有網民留言狠批「識揸筆就做畫家」、「一模一樣失去創作意義」，令這場藝術展覽捲入抄襲風波。

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鄧麗欣粉絲護航強調畫展初衷為慈善

面對突如其來的抄襲爭議，網上評價呈現兩極化，不少粉絲挺身而出護航，強調鄧麗欣舉辦畫展的初衷是為了慈善，呼籲大眾將焦點放回善舉上，直言「為慈善不應過分苛責」。

而鄧麗欣曾親自為作品的創作意念解畫，表示畫作中豐富的色彩變化承載著喜悅與寧靜等情感，期望這些畫作能成為促成相遇的媒介，希望來觀展的人士在作品中看到自己、看到天地。

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