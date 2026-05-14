鄧麗欣辦畫展15幅新作難定價 讚吳雨霏是「超人媽媽」自認無信心24小時湊B 避談捧舊愛方力申紅館騷：心裡支持他

鄧麗欣(Stephy)今日在會展舉行個人第二個畫展《常。在》開幕禮。她表示，特別為這畫展重新畫一批新畫作合共15幅，從思考到落筆畫，合共花了超過兩個月時間才能超額完成，她透露，這次感到很大壓力，因為跟上次畫展完全不同，在這畫展中同場有其他國家的畫家放置了大量靚畫，這是壓力來源之一，另一壓力便是銷售方面，因為想盡量籌多些善款捐給慈善機構。

鄧麗欣拒絕男友認購《常在》畫作

她表示，在定價上感覺十分困難，因為自己創作的每一幅畫，總會覺得是價值不菲，每幅都是自己的寶貝，由於這畫展的限制是「負擔得起」，所以定價不想太貴，希望能有更多人接受到，她笑言：「在我心目中每幅畫都是超過10萬元以上，在我身後這幅《常在》是我這次最鍾意的一幅，也是這次最大的一幅畫作，想帶給人平靜感，這是我想做到的事。」問到可有要求男友來幫手推銷？她指男友說過想買下這幅《常在》，但Stephy則要求男友給予其他人購買的機會，所以男友也很好，說明沒有人買這幅畫他便會買下。

鄧麗欣大讚吳雨霏是「超人媽媽」

Stephy表示，早前已經到過好友吳雨霏（Kary) 家中，探望新加入成員寄養 BB，更大讚Kary很犀利，很佩服她，也替她感到驕傲，已有三個小朋友，覺得她是超人，照顧得孩子那麼好還有自己的時間，她真的很偉大，她真是母愛氾濫很鍾意小朋友，而且很有耐性IQ和EQ很高，在她家中感到很熱鬧也很替她開心。Stephy稱，Kary很鍾意照顧小朋友，但自己則愛玩其他人的小朋友，她說：「因我一想起要24小時照顧小朋友，我真的未必有這信心。」記者問她可否試生一個？她回應：「人生不是什麼都需要去試。」她透露男友當天也有陪同到Kary家中：「他跟我一樣，都是喜歡玩別人的小朋友。」被問到男友可有提出生小朋友？她卻說：「沒有，大家也有自知之明，未必適合，我們也有共識。小朋友還是隨緣。」若真的有了會接受嗎？她笑言：「希望人生不要有那麼多意外發生，盡量跟隨自己的計劃之內，但講到尾也是隨緣吧！」

鄧麗欣未獲方力申邀請做個唱嘉賓

此外，舊愛方力申（小方）將於明晚舉行紅館舉行演唱會，Stephy 表示小方未有邀請她擔任嘉賓，問到會否到紅館捧場？她即時推卻，指自己這三天也要留守畫展，記者提醒她展晚上8時關門，理應可趕及紅館？她説：「遲到便不好啦！我心裏面都有支持他，也有跟他講Good show！」記者請她見證小方紅館第一次，她笑言：「大家幫我見證啦，我也恭喜他的，是很開心的一件事，祝他Good show，你們幫我去睇啦！」

