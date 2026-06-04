鄧麗欣登台唱《電燈膽》音準飄忽不定 網民反應兩極 曾奪叱咤大獎 開紅館騷唱功獲激讚

鄧麗欣（Stephy）在電影圈發展理想，近年更重拾歌手身份，不僅多次舉辦大型演唱會，更曾奪得叱咤「我最喜愛的女歌手」獎項，歌唱事業看似再創高峰，人氣急升的她更被不少網民封「女神」。然而，日前她出席一場保險公司晚宴，獻唱其代表作《電燈膽》的影片在網上瘋傳，卻意外引發網民兩極化的激烈討論。部分粉絲大讚鄧麗欣仙氣十足、氣質依然；但更多網民卻毫不留情地狠批她當晚的表現，直指其唱功「大倒退」，成為Threads熱話。

鄧麗欣演唱聲音吃力不斷走音？

鄧麗欣近年為演唱會下足苦功，其2023年及2025年舉行的大型演唱會均獲得外界一致好評，不少觀眾都稱讚她唱功有顯著進步。但在此次流出的晚宴影片中，許多網民認為鄧麗欣的表現未如理想，聲音略顯吃力，高音部分更被質疑走音和不穩定。有網民留言表示：「演唱會明明進步咗，點知又打回原形？」、「可唔可以唔好再盲撐佢」、「唔係當年點會叫鄧走音」、「呢一首以前到而家都唱得咁穩定」、「她不嬲唱歌都走音㗎啦， 所以之前啲人話進步咗， 吓？」、「以佢外表，如果唱得唔太差，當年做偶像歌手就紅咗啦，駛乜而家先做返歌手賣情懷，證明真係唔得囉」、「叱咤佢攞最喜愛女歌手我O咗嘴」、「終於還原真相」，有網民質疑鄧麗欣在演唱會上的完美表現可能依賴後製或Auto-Tune，而現場演出才直接反映真實力。

相關閱讀：Stephy鄧麗欣《常在》慈善畫展捲抄襲疑雲？網民列對比圖惹熱議 粉絲力撐：為慈善勿苛責

登台打扮成焦點 網民：Everything is wrong

除了唱功成為眾矢之的，鄧麗欣當晚的造型也引來大量網民的「時裝審判」。她身穿一襲貼身的深藍色長裙，本應高貴典雅，但腳下卻搭配一雙極為搶眼的厚底鮮藍色鞋，令整體造型顯得格格不入。網民紛紛表示「看不懂」，狠批「裙、鞋、髮型，everything is wrong」、「條裙着到佢好似有咗三個月」，認為這個「時裝災難」完全掩蓋了她的氣質，使整個表演的觀感大打折扣。

相關閱讀：方力申演唱會2026｜陳慧琳現身代鄧麗欣唱《好心好報》掀熱話 尾場前突發受傷急救：衫會照除

鄧麗欣早前陷抄畫風波

這次的唱功爭議，也讓部分網民重提鄧麗欣早前捲入的「抄畫風波」，指她人紅是非多。她曾在個人畫展上與粉絲大談創作心得，事後卻被網民發現，其多幅畫作的風格與構圖，竟與外國YouTuber及網絡上輕易找到的畫作極度相似，引發抄襲疑雲。如今再因晚宴表現失準而成為新聞人物，讓不少人感嘆，藝人維持美好形象的確不易。