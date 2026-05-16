方力申演唱會2026｜陳慧琳現身代鄧麗欣唱《好心好報》掀熱話 尾場前突發受傷急救：衫會照除

方力申（小方、Alex）一連兩場的紅館演唱會《方力申Perfect Moment 最佳時間演唱會2026》今晚（16日）迎來尾場。然而，在開騷前數小時，方力申突然在IG限時動態表示自己意外受傷，需緊急接受物理治療，情況令人擔憂。他向粉絲承諾會盡力演出，更搞笑表示：「就算跳唔到，衫都會照除」，盡顯其專業精神。

方力申紅館演唱會嘉賓陣容星光熠熠

現年46歲的方力申，入行26年舉行首個紅館演唱會，昨晚（15日）的頭場演出掀起全城熱話。演唱會不僅請來鄭中基、梁漢文兩位《美女廚房》的經典拍檔，更有方力申與《百分百感覺》主角周勵琪、陳曉東、李彩華的世紀合體。最令人驚喜的是，天后陳慧琳（Kelly）擔任嘉賓，與方力申合唱他與前女友鄧麗欣的經典歌曲《好心好報》，立即掀起網民討論。

方力申透露，他一直想請陳慧琳做嘉賓，卻苦無她的電話：「阿Mark（雷頌德）同我講Kelly好好人，你幫過佢，佢一定幫你。」於是雷頌德給了陳慧琳經理人鍾珍的電話給他。他膽粗粗致電，但對方未有即時答應，反而說在社交平台上看到方力申女兒的影片，覺得非常可愛。陳慧琳亦笑言自己也有追看方力申女兒的沖涼片段，更已follow了他，證明方力申現在吸納了大量師奶粉絲。隨後，陳慧琳更即興邀請演唱會音樂總監Joey Tang上台，三人合唱《紀念日》，全場感動。

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方力申演唱會尾場前受傷「急救」

正當歌迷期待今晚尾場的精彩演出時，方力申卻在今日於Instagram限時動態上載正在接受治療的相片及影片，透露自己「急救中」。從他發布的內容可見，他早上游泳後不慎拉傷腰部，痛得「踎低都踎唔到」。他隨即找朋友幫忙，並趕往位於中環的物理治療中心求醫。

有趣的是，為他治療的物理治療師夫婦正是昨晚座上客，方力申搞笑地寫道：「尋晚呢兩公婆睇我演唱會，今朝到我睇佢哋兩個。」

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方力申治療表情痛苦

從影片中可見，方力申俯伏在治療床上，表情痛苦，物理治療師正用衝擊波等儀器為他治療腰部。雖然飽受傷痛困擾，方力申仍不忘向粉絲派定心丸，他承諾：「我會盡力恢復，希望今晚跳到」，並透露已吃了止痛藥和消炎藥。他更幽默地向歌迷約定：「不過如果跳唔到，衫都會照除！」看來他心意已決，即使要忍痛上陣，也必定會為觀眾帶來最完美的演出，完成「找數」承諾。不少粉絲及網民看到帖文後都紛紛留言，為方力申打氣，並叮囑他要小心身體，切勿過於勉強，希望他今晚演出順利。

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