方力申演唱會2026｜老婆葉萱抱萌爆B女撐場 《百分百感覺》陣容重現 鄭中基梁漢文兄弟合體

方力申一連兩場《方力申Perfect Moment 最佳時間演唱會2026》今晚（15日）在紅館開鑼，多位圈中好友到場支持，當中包括星島新聞集團主席蔡加讚、陳小春、蘇永康、陳瀅、蔡潔、小肥、莊子璇等，還有多位圈中人送花籃恭賀方力申（小方）開騷，當中包括：劉德華、張學友、黎明、郭富城、梁詠琪、楊千嬅、謝天華、王祖藍及李亞男、尹光、薛家燕、伍仲衡、鄧健泓、石詠莉、吳雨霏、關智斌及李彩華等。方力申的父母及老婆葉萱、囡囡都有現身，現場傳媒與觀眾在旁拍攝即時引起一點混亂，為免受到閃光燈影響方力申女兒戴着太陽鏡入場，開騷時除去太陽眼鏡，並戴上耳筒來保護聽力。

方力申出場與全女班舞蹈員表演

方力申以三面台加延伸舞台設計，八成觀眾入座率，小方一出場便與全女班舞蹈員一起演出，唱完第一首歌他即高呼：「知不知道我有多掛念着你們！」之後他跟現場觀眾打招呼，當講完「山頂嘅朋友你們好嗎？」方力申表示，入行20幾年恨講這句話已久，現在終於可以講，多謝大家。方力申說：「多謝大家花時間陪伴我渡過第一晚紅館演唱會，有很多朋友也來了，同事問我有沒有請朋友來，但我是內斂的人面皮很薄，又逼人來的感覺，所以很感激大家來。」方力申又多謝家人陪伴着見證自己的最佳時刻。

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方力申入行逾20年終圓紅館夢

方力申打趣地表示，這兩天特別多朋友傳短訊給他，他笑言：「收到的短訊多過恭喜我結婚，因為這次身邊很多朋友替我高興，能夠行到這裏真的很感激我的朋友。」

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《百分百感覺》演員世紀合體

方力申今晚（15日）除了請來曾合作《美女廚房》的兄弟鄭中基、梁漢文做嘉賓，亦請來周麗淇、陳曉東（東東）及李彩華(Rain)三位當年合作《百分百感覺》的好友擔任嘉賓，四人一起合唱《兩男一女》，之後方力申訪問在場有多少人看過劇集《百分百感覺》？他表示，在巡迴演出時粉絲與他爭着唱這首歌，都是20多年前，當時自己仍在讀大學。陳曉東表示，拍完劇集之後四人首次同台合唱這首歌。

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群星贈花籃賀方力申紅館演唱會：

方力申說：「24年前我左手拿着筆記，右手拿着劇本，拍完劇收工時東東更以跑車載我回家。」李彩華也爭着說：「東東，也有載我！」

陳曉東又問方力申當年是怎樣被發掘入行？方力申解釋，當時是被一本雜誌影了相，放在雜誌中之後被人發掘。之後方力申為下月在紅館舉行演唱會的陳曉東宣傳，周麗淇問東東會否請她擔任嘉賓？陳曉東即問他們屆時有沒有時間。