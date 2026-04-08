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方力申回應與「高仿鄧麗欣」合唱：唱歌就唱歌 初次Busking為紅館個唱造勢

影視圈
更新時間：18:15 2026-04-08 HKT
發佈時間：18:15 2026-04-08 HKT

方力申（小方）將於下月在紅館舉行《方力申Perfect Moment 最佳時間》演唱會，今日他穿上粉紅色衫現身炮台山，舉行Live Busking造勢。為配合演唱會海報主題，他特意請來鄧建明（Joey）、新晉樂隊「晚安莉莉」的Yam和水金擔任鍵盤與結他，還有街坊杜德智等星級樂手伴奏，師兄劉浩龍亦到場撐腰，吸引半百途人及粉絲圍觀。

小方見男粉絲增多笑言「有啲驚」

入行25年首次做busking的小方，現身時顯得有點不知所措，不斷問現場觀眾使唔使握手？又笑言原來自己要做埋主持。現場有男粉絲不斷高聲大叫小方的名字，他表示：「我發覺啲粉絲唔同咗，因為以前主要係女粉絲，今次多咗啲男粉絲，自己有少少驚，唔知道我係咪做錯咗啲乜嘢事。」小方分別獻唱了《好心好報》、《大方》、《好好戀愛》等3首經典歌曲。

小方減13磅創6年最輕體重

距離演唱會還有一個多月，小方身形明顯清減。他透露為演唱會戒酒、吃得清淡，比以往多走路及使用跑步機斜板，每次步行45分鐘：「依家去到臨急抱佛腳嘅階段，冇得盡善盡美，盡做。」他表示現時體重輕了13磅，是近6年最輕。收身成功後，他重新穿回數年前買下的恤衫：「件衫當時唔啱着，太太幫我放入衣櫃，好彩未剪牌，昨晚一試又啱着！」

方力申紅館嘉賓名單保密

提到早前在佛山登台時，被指請來34歲「高仿鄧麗欣」楊斯捷合唱《好心好報》，小方解釋：「當日我冇綵排，預早知道有合唱環節，會同佢哋嘅歌手合唱，上到台見到演出表先知對方係邊個。」被問到會否覺得對方似Stephy？他直言：「你問我，我就冇諗過嘅，唱歌就唱歌咁樣囉！」至於演唱會嘉賓名單，以及Stephy說未被召喚，他大賣關子，還表示大家要知道有甚麼嘉賓，就要買飛入場睇。又李彩華早前在IG公開表示會買飛支持，小方指兩人很久沒見，當日在餐廳偶遇，覺得對方為自己宣傳好客氣。他還透露屆時會與師兄劉浩龍在台上切磋Show肌。

IsIa太靚「電暈」爸爸

問到今天為何不帶女兒IsIa出來他busking？他指太太葉萱（Maple）很想來，但因要工作來不到。提到他早前在社交平台晒父女「小丸子」造型，他說：「件衫係朋友送，粉絲提我以前都扮過小丸子，我6、7年前生日扮過，啲粉絲見到我啲舊相話作嘔，仲話影衰晒個女！」有女萬事足的他，表示女兒的眼睛會說話，自己完全被女兒電暈。

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