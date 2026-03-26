方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表

46歲的方力申，從昔日的鄰家男孩，到今天成為眾人眼中的好丈夫、好爸爸，這一切都與他的太太葉萱（Maple）及新建立的家庭密不可分。方力申與太太葉萱的愛情故事，始於全城熱話，葉萱曾是邪教受害者，她勇敢站出來的行為，讓無數人敬佩，卻也讓她背負沉重的心理創傷。方力申坦承，陪伴葉萱走過這段路絕非易事，他曾因無法承受對方處理創傷後的情緒波動，而提出分手。

方力申抵不住壓力提分手

方力申回憶道，當時他感到自己的正能量無法戰勝那股巨大的負能量，他曾表示：「唔得啦，真係頂唔順啦！不如分手啦。」然而，出於對彼此深厚的愛與不捨，二人最終沒有分開。方力申意識到，真正的愛是在對方最需要時不離不棄，他更堅定地選擇與太太攜手前行，並深信「愛可以戰勝一切」。方力申婚前曾向父母坦白葉萱的過去，是他人生中最艱難的一刻。他當時淚流滿面，而母親聽後，走到葉萱跟前擁抱著她說：「無論你將來跟我兒子怎樣發展，你也永遠是我的女兒。」這份來自家庭的愛，成為了他們最強大的後盾。

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葉萱多謝丈夫實現夢想

方力申女兒方愛嘉的誕生，為他們的家庭帶來了新的喜悅與挑戰。方力申笑言一家三口的英文名字頭，更巧妙地組成了「FAMILY」（Fong, Alex, Maple, Isla, Love, You）。一個新生命的到來，讓他和家人感受到最單純的快樂。葉萱更曾向他道謝，感謝他讓她重新相信愛，並實現了在邪教中時不敢奢望的夢想，包括結婚生子，擁有自己的家庭。方力申透露太太的勇敢，啟發了許多離教者，讓他們也重獲新生。

方力申帶女兒進行下水禮

近日方力申在IG分享到酒店Staycation的影片，再次印證了他「寵妻寵女狂魔」的稱號。原來此行是為了慶祝太太葉萱的生日，影片中溫馨滿瀉。方力申抱著女兒，參觀早已佈置好蛋糕及禮物的豪華海景套房，為太太送上生日驚喜。作為前奧運泳將，方力申更急不及待為女兒準備「下水禮」，在房內的雲石浴缸中，讓女兒首次體驗游水樂趣，囡囡在爸爸懷中由初時的緊張，到後來開心得不停踢水，笑聲不斷，場面十分有愛。

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