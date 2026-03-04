方力申老婆葉萱頸部驚現紅斑 恐初生女兒受病毒傳染 為愛女即做一件事補救

方力申自從去年榮升人父後，有女萬事足，不時在ig分享他與太太Maple及女兒Isla(方愛嘉)的幸福點滴，早前更上載了一段為「前世情人」Isla洗澡的影片，場面溫馨，但這位新手爸爸卻坦言過程令他緊張到手心出汗，至於榮升新手媽媽的葉萱，除了全心全意照顧囡囡外，近日她就突然展示頸部滿是紅斑的照片，惹來網民討論。

方力申太太胸口現紅斑

葉萱分享頸部的粒粒和紅斑，畫面甚為驚嚇，她隨後解釋，這些駭人紅斑其實是她剛做完除疣治療後結痂的痕迹。她寫道：「為咗啲疣唔傳染畀Isla bb，幫我清除晒佢！」原來，疣是由人類乳頭瘤病毒（HPV）感染所致，雖然對身體影響不大，但具傳染性，尤其可能在家中成員之間互相傳播，為了杜絕任何將病毒傳染給愛女的風險，葉萱毅然決定徹底清除，偉大的母愛令人動容。

相關閱讀：方力申女兒「怨念眼神」後再出招 「四萬咁樣」笑容逐格睇 單眼藐嘴表情包完勝老竇

方力申幫囡囡沖涼好有愛

至於方力申，則繼續全天候晒B，近日她分享了幫Isla沖涼的片段，父愛滿瀉，片中方力申小心翼翼地抱著Isla，先用小毛巾溫柔地為她洗頭，一邊輕聲細語地安撫：「熟習下游水先，整個爽皮樣先，爸爸第一次同你沖涼、洗白白。」他溫柔地為女兒按摩頭部，動作雖然有點生疏，接著他將Isla放入浴盤，Isla全程表現乖巧，沒有哭鬧。

方力申父女成個餅印

方力申似乎也察覺到女兒的緊張，笑說：「係咪爸爸第一次同你沖涼有啲緊張呢，我都好緊張。」最後，小方順利完成任務，用大毛巾將女兒緊緊包裹，臉上流露出滿足又幸福的笑容。方力申幫囡囡沖涼後，當然要再分享父女合照靚相，Isla與爸爸成個餅印，五官輪廓充滿了爸爸的影子，而且面珠墩圓潤飽滿，額頭高且圓滑，鼻型立體挺拔，小嘴微翹兼下巴圓潤，方力申一臉慈父模樣，畫面充滿了溫馨的治癒感。

相關閱讀：方力申父系基因超強大 B女似足餅印有超高鼻樑 面珠墩圓潤飽滿嘴仔微翹勁得意