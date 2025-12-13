Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

方力申父系基因超強大 B女似足餅印有超高鼻樑 面珠墩圓潤飽滿嘴仔微翹勁得意

更新時間：18:00 2025-12-13 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-13 HKT

方力申（Alex）在2025年同時作為人夫兼爸爸，在情人節宣布與拍拖兩年多的葉萱（Maple）結婚後，父親節再宣布「我將要做爸爸了」，昨日（12日）本來是女兒Isla的預產，不過因為太心急的緣故搶閘出世，方力申急不及待貼上與女兒skin to skin的相片。

方力申女兒Isla活脫脫似爸爸

新手爸爸方力申今日（13日）再貼上一家三口的相片，方力申曾說：「Isla出世到今日，個樣日日都喺度變，前日似我，噚日似我，然後今日竟然似阿媽，但之後又似返我，真係太神奇。」不過今次相中的Isla活脫脫似爸爸，父系基因果然強大。

方力申表錯情難搶女兒風頭

方力申的女兒Isla日前搶閘出世，幸好這對新手父母早有準備，生b後安頓好一切事宜後，方力申昨日在社交平台宣布喜訊。今日方力申再貼上一家三口的相片，分享了一件趣事：「Isla出院之前， 醫院話送我哋一張相，咁我以為好簡單就冇專登去整頭髮啦，點知嚟咗兩位攝影師，兩部相機添。雖然只係影咗10分鐘，但係影咗好多張相，好多pose士，我仲話早知去化妝整頭喇（偶包），一路影我話夠喇唔使影咁多㗎喇，心諗我咁樣衰戴晒帽，求其得喇。點知，出到嚟啲相好靚，原來，我都唔係主角，見我唔到㗎喎。（講笑啫，都有嘅… thank you）」

方力申女兒面珠墩圓潤飽滿

不過就算方力申化妝整頭，依然搶不了女兒Isla的風頭。雖然方力申覺得囡囡的樣子「一時一樣」，但今次的新相中，方力申的父系基因果然強勁，女兒Isla與爸爸成個餅印，五官輪廓充滿了爸爸的影子，而且面珠墩圓潤飽滿，額頭高且圓滑，鼻型立體挺拔，小嘴微翹兼下巴圓潤，其中一張相方力申流露慈父樣，疼愛地親吻女兒的額頭，畫面充滿了溫馨和幸福感。

