方力申女兒「怨念眼神」後再出招 「四萬咁樣」笑容逐格睇 單眼藐嘴表情包完勝老竇

「晒女狂魔」方力申（Alex）自從去年12月女兒Isla出世後，幾乎每一日都會在社交平台晒貼出女兒的合照，分享女兒Isla的成長點滴，雖然女兒Isla在父系基因超強大下，兩父女似足餅印，不過萌爆度當然完勝老竇，不單融化網民心，還深受網民歡迎。

媽咪葉萱終認輸

方力申早前完整記錄女兒Isla首次接種疫苗的「震撼」過程，B女由平靜到爆喊的戲劇性轉變，以及最後那個充滿「怨念」的眼神，引發網民熱烈討論。今年是方力申首度一家三口過農曆年，「晒女狂魔」當然不會錯過機會，繼續貼出女兒Isla的相片，結果搞到媽咪葉萱（Maple）都認輸。

方力申女兒Isla可愛模樣瞬間融化網民

方力申的女兒Isla雖然只有兩個月大，不過表情多多，小臉蛋胖嘟嘟兼眼仔睩睩，可愛模樣瞬間融化網民的心，Isla的樣貌與方力申如出一轍，簡直是「餅印父女」，連舊愛鄧麗欣亦曾表示有關注方力申B女的照片，表示非常可愛，而且與方力申好似樣，感到相當搞笑。連日來方力申在IG繼續晒相，在初三未有外出拜年，全日留守家中，當日更貼上「餅印合照」並說：「今日初三赤口，冇出去拜年。喺屋企係咁望住個女，真係似我咩？唔似呀！似咩？噢，原來都真係似嘅。祝大家馬年行大運，闔家健康平安，萬事如意吉祥。」

方力申女兒Isla「四萬咁樣」勁爆笑

相中所見，方力申與女兒貼頭合照更十足餅印一樣，連太太葉萱都留言：「我認輸。」不過仍不及Isla的萌樣吸引，她一時瞪大眼、一時單眼藐嘴、一時又嘟嘴賣萌，表情多多相當搞笑。到了昨日年初四（20日），方力申又再出招，今次貼出女兒Isla「四萬咁樣」的短片，原本又大又圓的眼睛瞬間瞇成兩道彎彎的月牙，顯得喜悅又有神。 雖然還沒有長出牙齒，但她燦爛的無齒笑容，加上胖乎乎的臉頰，看起來格外天真無邪，溫暖且融化人心。

