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方力申B女抹身可愛反應融化網民 Isla奶音答問題心心眼冧爸爸 被父出賣扭眼瞓大特寫照

影視圈
更新時間：17:00 2026-03-19 HKT
發佈時間：17:00 2026-03-19 HKT

方力申（Alex）自去年情人節與太太葉萱（Maple）結婚後，同年底迎來了女兒Isla的誕生，正式成為爸爸。初為人父的方力申對女兒寵愛有加，完全沉醉在家庭的幸福之中，更不時在IG分享溫馨的湊女點滴。日前，方力申在IG的限時動態上載了一段為女兒抹臉的短片，女兒反應十足，更識答爸爸問題，可愛一面再次融化網民的心。

方力申囡囡已識答問題

影片中，方力申一邊溫柔地為躺在懷中的Isla清潔臉龐，一邊用溺愛的語氣與她對話，見到Isla一直望着他，即時表現冧爆：「心心眼呀？係咪心心眼呀？鍾意爸爸同你沖涼，係咪？」Isla全程望著爸爸，不時咿咿呀呀地回應，當方力申問她：「係唔係？」她更露出可愛笑容，說出疑似「係」的發音，父女間互動相當有愛。

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方力申囡囡「扭眼瞓」

除了溫馨的互動影片，方力申隨後還分享了一張女兒的「扭眼瞓」大特寫照片。照片中的Isla睡眼惺忪，表情趣怪又可愛，盡顯BB萌態。方力申早前曾表示希望為家庭增添更多成員，如今看他如此享受湊女樂，相信很快會再傳出好消息。

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方力申B女打針喊到冇氣露心碎表情？

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