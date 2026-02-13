方力申兩個月大B女打針初體驗喊到冇氣 心碎表情控訴遭背叛：唔會再信你哋 眼睥睥超爆笑

方力申（Alex）與老婆葉萱去年12月迎來女兒Isla，方力申自從榮升爸爸後，化身「晒B狂魔」，經常在IG分享女兒Isla的成長點滴。近日，他上載了一段影片，完整記錄了僅兩個月大的Isla首次接種疫苗的「震撼」過程，B女由平靜到爆喊的戲劇性轉變，以及最後那個充滿「怨念」的眼神，引發網民熱烈討論。

方力申女兒呆樣等打針

影片開始時，Isla乖巧地坐在汽車座椅上，一雙大眼睛好奇地觀察著周圍，神情呆萌，對於即將到來的「挑戰」毫不知情。作為新手爸媽，方力申和太太顯得相當緊張，更請來陪月員一同前往，給予支持。

到達診所後，Isla起初還能保持鎮定，但在醫生進行評估，準備打針時，她的小臉蛋上開始流露出「案情不單純」的嚴肅神情，眉頭微蹙，彷彿在思考：「到底發生咩事？」

方力申女兒打針後露出被背叛表情

當護士準備好針筒，在Isla的大腿上進行消毒時，她依然勇敢地直視前方。然而，在針頭刺入的一剎那，Isla的小臉瞬間皺成一團，眼睛緊閉，隨即爆發出響亮的哭聲，通紅的臉蛋上寫滿了委屈和痛苦，讓一旁的父母心痛不已，方力申見到女兒做出痛苦表情，更谷到面紅：「唞唔到氣啦佢！」。影片配上文字：「對妳嚟講，打針真係一個痛嘅經歷。」

整個過程的高潮出現在打完針後。當Isla被抱在懷裡安撫時，她的哭聲漸漸停下，但取而代之的是一個充滿「控訴」和「背叛感」的表情。她斜眼望著鏡頭，小嘴緊抿，眼神彷彿在說：「我唔會再信你哋班人㗎喇！」這個「嬲嬲豬」的表情，既可憐又可愛，完美捕捉了B女複雜的心情，成為影片的最大亮點。

方力申在片末亦感性地表示，雖然父母希望能為子女擋下所有痛苦，但更重要是學會放手，讓她們獨自面對成長的挑戰，而父母會永遠在身邊陪伴。這次打針初體驗，雖然讓Isla飽受驚嚇，但也為一家人留下了珍貴又有趣的回憶。

方力申父愛爆棚為女作萬全準備