方力申有望成為新一代「娛圈多仔公」 陪太太入住月子中心後開綠燈 「餅印女」萌樣融化網民心

方力申（Alex）在2025年同時完成人生兩件大事，先在情人節宣布與拍拖兩年多的圈外女友葉萱（Maple）結婚，到了年底父親節再宣布「我將要做爸爸了」，昨日（12日）女兒Isla出世，在父系基因超強大下，兩父女似足餅印，同樣擁有超高鼻樑，萌爆度滿分。

方力申隨時成為新一代「娛圈多仔公」

不經不覺，Isla已經滿月了，方力申亦宣布「出關」：「我都坐完月喇，係時候回歸工作搵食喇，啊唔係，係我好想見我啲fans先啱。」工作之餘，這位新手爸爸亦不忘分享女兒的相片，因為一次的經歷，方力申隨時成為新一代「娛圈多仔公」。

方力申選擇與太太一齊坐月

方力申昨日（15日）貼上一段太太在月子中心坐月的短片，原來方力申今次選擇與太太一齊坐月，不願與女兒分開：「Maple話佢做嘅最好決定係無痛分娩，而佢話我做嘅最好決定，就係頭一個月一齊住月子中心。一來佢可以專心坐月，二來可以畀我學習做新手爸爸。佢話只要繼續有呢兩樣嘢，可以生多兩個。跟住我話，咁不如你諗多一樣嘢，就生夠四個喇，講笑啫，我係冇講出口嘅。」片中所見，抱着「餅印女」Isla的方力申流露慈父相，而且經常與女兒skin to skin的相片，今次清楚可見Isla的精靈樣，五官輪廓似十足爸爸，面珠墩飽滿，額頭高且圓滑，鼻型立體挺拔兼小嘴微翹勁得意。

方力申曾被太太下「催生令」

自從方力申成為爸爸後，他曾表示被太太下「催生令」，方力申稱太太葉萱最初的目標是生三個，但懷孕期間因身體不適，一度改變主意說只想生一個。正當方力申以為可以鬆一口氣時，葉萱又提出新理論：「三個的Middle Child（中間的孩子）很容易被排除在外，不如生四個？」葉萱更向方力申豪言：「四個，你得唔得！」其後方力申笑稱：「由結婚後Maple話可以生四個，到到懷孕期間太辛苦佢就話最多生兩個，然後而家Isla 出世之後，過程得到咁多support，佢就話可以生住三個先。嘻嘻，多謝晒，第四個等我遲啲再爭取，我哋一兩年後再見！」方力申日前出席活動，明言計劃今年內再度懷孕，三年抱兩。

