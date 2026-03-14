方力申老婆走出遭性侵陰霾 葉萱出自傳剖白被邪教洗腦經過：曾痛苦到想要結束生命

方力申在2025年經歷了人生重大變化，年頭與女友葉萱（Maple）在美國結婚，年底女兒Isla出世，「寵女狂魔」方力申幾乎每一日都會在社交平台晒貼出與女兒Isla的合照，女兒Isla在父系基因超強大下，兩父女似足餅印，萌爆度單融化網民心，比爸爸方力申還要受歡迎。

方力申對葉萱不離不棄

方力申的感情一向都是外間焦點，在2023年與葉萱公開戀情後，有人發現韓國攝理教教主鄭明析性侵事件，其中一位出鏡公開經歷的受害人正是葉萱。不過方力申對女友不離不棄，當鄭明析被推翻上訴後，葉萱如釋重負並曾說：「我想我可以重新開始了」。

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方力申承認女友葉萱是攝理教性侵案受害人

當日葉萱被發現與Netflix追蹤韓國攝理教教主鄭明析性侵事件紀錄片《以神之名：信仰的背叛》（In the Name of God: A Holy Betrayal）中，其中一位出鏡公開經歷的受害者外貌相似，方力申其後承認葉萱正是片中受害人，並透露葉萱與他第一日認識已跟提及自己的過去，一起一星期便見雙方家長，方力申坦言自己很認真，亦想給女方信心，葉萱在家人支持下敢於發聲，甚至無懼惡意抨擊，勇敢推出韓文自傳細述被邪教組織「洗腦」的過程。日前葉萱在港大圖書館舉行韓文自傳《痕跡》分享會，她在交平台透露：「只想說：很難辨識邪教和操縱團體。這就是我寫這本書的原因，為了告訴你們它們是如何運作的。大家出門在外要小心。我們互相扶持。無論你現在正在經歷甚麼，加油！」

葉萱坦言曾「痛苦到想要結束生命」

葉萱被問及如何克服低谷，她坦言曾「痛苦到想要結束生命」，但透過運動、寫作、繪畫、冥想、朋友家人陪伴、閱讀及心理諮商等方式逐步振作。葉萱強調克服困難並非尋找萬能答案，而是探索適合自己的方法：「每個人的習慣、興趣、環境都不同，所以適合的方法也不同。而且，方法也並非只有一種，不是嗎？」最終讓她走出低谷的，是親人與朋友的支持，因為「沒有人能獨自生活，彼此的存在能讓我們更強大」。已為人母的葉萱直言女兒是最重要的力量，並貼出女兒甜睡照片，寫道：「就我個人而言，最有效的方法是寫作、睡眠和陪伴我的女兒，她是我丈夫送給我最珍貴的禮物！」

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葉萱揭加入「攝理教」痛苦經歷

在葉萱的自傳《痕跡》上，詳細記錄了自青少年時期被「攝理教」傳教、洗腦，至最後脫離並提告的完整過程，葉萱希望可藉此提醒更多人：「這本書詳細講述了我從16、17歲開始皈依，到洗腦、戒除邪教，以及最終提起訴訟的歷程。我希望透過記錄那段痛苦，整理思緒，尋求療癒。對你來說，希望看到我的經歷能幫助你意識到：『哦，如果我繼續這樣下去，我可能會走上歧途』，並以此為戒，避免受到傷害。」葉萱續說：「除了邪教之外，社會上還有很多操控性團體。你可能不知不覺地就陷入其中。我希望你能避開和逃離它們，或幫助那些陷入其中的人。我真誠地希望這個社會問題能夠解決，尤其是在韓國乃至全球。感謝您的關注與支持。」

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk