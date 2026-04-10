Stephy做方力申紅館個唱嘉賓要問准男友 強調愛自由生仔免談

鄧麗欣（Stephy）、周秀娜、江𤒹生（AK）、栢天男、謝咏欣等（9日晚）出席「第五十屆香港國際電影節」《大分瓶》世界首映。鄧麗欣、栢天男在戲中是情人，女方稱愛得光明正大；栢天男直言在戲中是渣男，一腳踏幾船，兩人關係不能見光。

Stephy媽咪有睇「高仿鄧麗欣」表演

日前方力申日前在內地登台，邀「高仿鄧麗欣」合唱，鄧麗欣表示有留意報道，問她覺得似不似？她稱都是女性，又大爆鄧媽媽看完稱「不似」。方力申對紅館個唱嘉賓大賣關子，對於是否邀請鄧麗欣就表示「要問太太先」，鄧麗欣稱依然未有收到邀請，「等他問完太太先。」問她是否都要問准男友？她說：「我可能都要，都是一種尊重。（不做嘉賓都去捧場？）不行，那幾天我有工作（打對台？）可能在隔籬場busking，講笑！我真的有工作，不要搞人啦！」

栢天男自認冇能力照顧小孩

鄧麗欣指在《大分瓶》中有3場激情戲，育有一名19歲的女兒，是首次在戲中有咁大個女，坦言初初收到劇本時，也好奇誰人演她女兒，「因為我角色好年輕就愛上栢天男，有BB就生下來，配合劇情好適合。」問兩人現實中可有想過做父母？栢天男即表示沒有，「雖然自己好喜歡小朋友，但看到身邊為人父母的朋友，為照顧孩子花上許多心力，自問未必能兼顧到工作同埋照顧小朋友。」鄧麗欣直言做媽媽的想法「由有到無」，「現在生活很自由，人越大越想要自由！覺得自己未必適合做媽媽。現在隨時去旅行，生活好爽。」重申想專注事業，故不多想其他事。