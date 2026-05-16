方力申紅館個唱丨《美女廚房》鐵三角爆笑合體 鄭中基翻舊帳「假㗎啲奶」風波爆小方當年發火 首登紅館感觸有淚多謝四位「老細」成全圓夢

方力申(小方)首個紅館演唱會《Perfect Moment最佳時間演唱會》昨晚舉行頭場，嘉賓陣容掀起回憶殺，除有《百份百感覺》陳曉東、李彩華及周勵淇外，《美女廚房》的鄭中基（Ronald）、梁漢文（Edmond）罕有現身合體，合唱《龍咁威》及一系列節目中的改詞串燒歌，更大呼：「美女廚房，食咗先講！」Edmond指聽講小方老婆葉萱Maple睇《美女廚房》時仍然好細個坐爸爸大髀看電視，小方說她當時只是小六。

方力申唔做「鵪鶉」全靠兩位前輩教路

之後三位講起拍節目的回憶，小方表示從兩位前輩身上學到好多：「我本身係一個好『鵪鶉』嘅藝人，但係我睇住Ronald同啲嘉賓玩完之後，我問佢『你同佢哋好friend㗎？』佢竟話『唔係呀，啱啱先識』」並解釋因為做show！」又Edmond試過有次病，但當見到所有現場觀眾即刻好精神：「我問『你唔係病咩？』佢話『唔使做咩？』但我頭六年仲係帶住情緒返工，係你哋教識我點樣做一個藝人去娛樂觀眾。」

梁漢文讚年青方力申是可造之才

重提他的經典對白「假㗎啲奶」言論，(當年性感跳唱組合Freeze成員石詠莉、陳樂榣和甄穎珊擔任《美女廚房》嘉賓，並需在限時內烹調大良炸鮮奶、百花鮮掌及竹笙魚肚羮。方力申試味時忍不住大叫：「嘩好鹹、好鹹」，石詠莉竟回應：「好似你咁」，小方一怒之下拒絕試味更回敬一句：「假㗎啲奶！」事後被指人生攻擊)Ronald對小方說：「我記得你當時發脾氣，話⋯⋯咩係假嘅話！」Edmond則覺得小方這個年青人是可造之才。小方多謝二人教識了他很多，他對着Ronald說：「不過某啲人只覺得你教識我媾女和飲酒。」Ronald即叫小方望住Edmond講，因為這與他無關。

方力申晒威水史1994年紅館游過水

小方曾是港隊游泳代表，他也覺得自己離不開游泳，無論一開始唱歌，甚至現在演唱會導演設計舞台也與水有關。小方又講威水史說：「1994年4月喺紅館舉行過世界游泳錦標賽，當時我係港隊代表，我係史上唯一一個喺紅館游過水又舉行過演唱會嘅香港市民。」從一個游泳小將，變身第一份藝人做了26年，今天就好像將多年來的經歷、做過的事及擁有過的，今日全數實現了，感覺就像漏斗一樣，衝下去器皿會變得更大更闊，即代表自己的將來會更美好。作為人父，他藉這機會將一曲《先苦後甜》送給自己父母及世上所有的爸媽，講完這番話，小方也忍不住拭淚。

葉萱杏色圍巾抱女安睡

大約十時許，小方的爸媽及弟弟站着欣賞，小方老婆葉萱則坐下來將女兒放在杏色圍巾內安睡。小方演唱一曲《万刀甲》時，穿上背心爆肌的他，在兩位女舞蹈員一左一右拖着小方的手，讓小方做出凌空翻筋斗動作，唱到最後小方更即場除去背心，赤裸上身展示苦練出來的肌肉，引來全場觀眾嘩聲四起。在這首歌MV中，教練杜德智大讚小方在四個星期內將體脂從16%減至8%，是很高能量和很高的境界，但過程中他卻從沒有投訴。

陳慧琳自爆愛看小方女兒沖涼片

陳慧琳（Kelly)是另一位嘉賓，Kelly與小方合唱《好心好報》，Kelly說：「多謝小方之前做我嘅演唱會嘉賓，上次佢帶了咗三面金牌嚟，我仲笑佢係初級長者組，事隔半年佢成就更大，感覺就似拎咗千面金牌咁，因為千金。」小方說：「父親節嗰晚太太懷孕嘅第二天，收到紅館檔期嘅消息，係咪可以講係好腳頭！真係好特別。」Kelly笑指，除了鍾珍外，她也很鍾意看小方女兒的沖涼片段，更指小方現在多了很多師奶粉絲。最後二人聯同Joey鄧建明即場組成替代版組合「Dry」合唱一曲《紀念日》。之後小方表示，現在最重要是不斷進步，做好自己及做好生活不同角色，現在他的心態很簡單，只要自己的「老細」滿意，他便覺得自己成功，小方說：「我有好多『老細』，老婆、爸媽及女兒都係，只要佢哋滿意我就覺得自己成功，亦多謝你哋成全我，送我呢份最佳嘅禮物。」