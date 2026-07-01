胡定欣談造人進度：應該造唔到 西葡旅遊唔當蜜月 與醫生老公旅行冇機會實行生B大計

胡定欣與羅天宇今日（1日）出席《香港麥當奴叔叔之家慈善基金慈善獎券開善禮》。胡定欣於活動上受訪時，表示不知道羅天宇突然流鼻血，當時正在售賣獎券未有留意：「係唔係太熱？冇事嘅，佢咁大隻！」表示自己亦甚少在活動或拍攝期間不適，若拍劇集時抱恙則會請病假。此外，她受訪時更談及與醫生老公陳健華（Akin）的生育大計進度。

胡定欣醫生老公成為忠實歌迷

胡定欣最近頻繁出席商演與登台演唱，表示要唱歌跳舞的話會減少劇烈運動，她說：「新年之後就冇打網球，太投入驚會拗柴。（有醫生老公不怕？）有佢還有佢，始終工作至上，騷前要減少劇烈運動。」更甜蜜表示老公陳健華（Akin）成為最忠實歌迷：「佢對上四場（演唱會）都有嚟睇，佢絕少睇演唱會，睇最多就係我！」

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胡定欣自爆造人進度：應該造唔到

胡定欣早前剛與丈夫、陳山聰夫婦及單立文（豹哥）、胡蓓蔚（豹嫂）到西班牙及葡萄牙旅遊，表示提前半年決定買機票出行，陳山聰更在街上火速以數分鐘完成購票程序，但胡定欣笑指不算為蜜月旅行一部份：「唔係啦，我結婚都就嚟一年啦！（旅行有造人？）冇努力造人，應該造唔到，大家都住喺隔籬房！」指陳山聰夫婦與單立文夫婦就住在隔籬房，因此不方便「造人」。

胡定欣暫不公開外遊比堅尼照

胡蓓蔚日前於社交平台分享旅行照，讓胡定欣比堅尼照曝光，她笑指在上載前有審視過：「喺香港著比堅尼機會好微，喺西班牙可以放鬆啲。（你有福利照？）要好fit先得，我收埋自己睇算！（老公不准上載？）咁又冇，佢唔會理我。如果影比堅尼照唔會搵佢操刀，水準要好高，而家都多咗個人幫我影相、訓練下、有進步到，我個樣由張相右下角去返正中。」笑指老公每次影相都很大壓力，因為自己要求高又識影相。

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胡定欣新歌即將推出

談到工作，胡定欣表示旅行前已完成新歌灌錄，將會在夏季拍攝MV及推出，亦接拍了一部電影與影后鮑起靜、影帝太保合作：「喺潮汕拍完，導演剪緊，講兩代家庭婚姻故事，以前同鮑姐拍過劇，好開心電影可以再合作。我演一個家姐，以前劇集好少接觸家庭題材，同以往嘅角色好唔一樣！」

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