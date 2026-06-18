胡定欣與老公孖兩對星級夫妻西葡行爆「內訌」？ 陳山聰遇「最大詐騙集團」1分鐘戶口清零

由胡定欣、單立文與太太胡蓓蔚、陳山聰、袁偉豪及其妻張寶兒組成的「將軍澳福利會」，感情要好，不時私下聚會。近日三對夫婦趁難得的空檔，相約到西班牙及葡萄牙旅行，更是胡定欣相隔15年重遊舊地。

胡定欣醫生老公同行

胡定欣昨日（17日）在IG分享與醫生老公陳健華（Akin）、陳山聰夫婦、單立文及老婆胡蓓蔚的多張旅行相。見到當地天氣極佳，陽光普照，一行人遊走在西班牙的街頭，穿梭古城漫步，又在海邊餐廳享受美食，在美麗的歐陸景色下，心情極好，臉上掛著燦爛笑容，氣氛輕鬆又愉快。

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胡定欣突發奇想外遊

胡定欣透露今次旅行源於去年底的突發奇想：「話說上年年尾知道航空公司有優惠Plan，突發話不如村民一齊去旅行，跟住就嘅即刻商量幾時出發，去幾耐去邊度，即刻上網買機票，要確認所有人都有機位，要對晒啲位係可以一齊坐，對齊資料以免買錯，當刻有人岀緊街去玩，邊行邊買，好急好癲。」

胡定欣自言「村民」相識多年，從未真正一齊去旅行：「唔計一齊出Trip做嘢，今次第一次一齊去旅行，來個西葡遊」，因此胡定欣拍攝不少旅行相分享：「真係影咗好多相sssss，多到唔知點post，就揀呢幾張記錄一下，HAPPY TRIP」，只是今次之旅，袁偉豪及太太張寶兒未有同行，胡定欣特別標註二人，相約「下次一齊去」。

單立文敷面膜被出賣

照片中見到眾人在多個景點、地標打卡外，陳山聰更大方晒半裸相，又與胡定欣老公伸手指住正在敷面膜的單立文，表情鬼馬又搞笑。被胡定欣公開照片後，單立文在帖文下「投訴」：「你話過唔po呢張相㗎」，胡定欣風趣地回覆：「你年紀大記錯。」

單立文太太胡蓓蔚也有分享旅途感受，表示玩得太開心，留下許多回憶，手機的儲存空間都快不夠用。只是陳山聰爆料：「今次簡直係遇上最大嘅詐騙集團，用咗1分鐘時間就喺電話度要我買晒機票酒店⋯然後就戶口冇晒錢，不過今次詐得幾好」。

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