《城寨英雄》RE-U昔日緋聞CP同框 陳展鵬微表情揭真實關係 胡定欣傳曾稱上錯賊船

TVB經典劇集《城寨英雄》自2016年播出後叫好叫座，不僅橫掃當年台慶頒獎禮，更將陳展鵬與胡定欣推上事業高峰，雙雙奪得視帝、視后寶座。劇中，「拳佬」與「刁蘭」的組合深入民心，戲外亦成為觀眾心目中的金童玉女。然而，這段被外界看好的關係，卻在2017年戛然而止，二人更一度形同陌路，甚至傳出交惡。時隔多年，近日一張《城寨英雄》主角們的合照在網上流傳，陳展鵬、胡定欣、袁偉豪及伍允龍等核心成員再次同框。

《城寨英雄》前緋聞情侶同場零尷尬

回顧當年，陳展鵬與胡定欣因合作《城寨英雄》及2017年的《同盟》，令緋聞傳得熱烈，在宣傳活動上也以情侶檔姿態示人，儼如公認的一對。然而，2017年3月，陳展鵬被傳媒拍到駕車接載落選港姐單文柔到山頂摸黑密會，期間為了逃避追訪，私家車更疑與採訪車發生碰撞，最終因不小心駕駛被罰款3千元。事件曝光後，陳展鵬為了護愛，迅速撇清與胡定欣的關係，堅稱「我從來冇同胡定欣拍拖」，二人更互相取消了IG追蹤，關係降至冰點。有傳胡定欣對此大感錯愕與失望，曾向友人自責無帶眼識人，感嘆上錯「賊船」，傳出雙方自此長達數年形同陌路。

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陳展鵬護愛單文柔極速割席

經歷多年的風風雨雨，昔日《城寨英雄》的主角們各自迎來了人生的新篇章。陳展鵬於2018年迎娶單文柔，現育有愛女，家庭生活幸福美滿。另一好兄弟「牙佬」袁偉豪同樣家庭美滿，與張寶兒結婚後，「升呢」成億萬駙馬。至於女主角胡定欣，去年10月無預警宣布與醫生男友陳健華（Akin）結婚，正式邁向人生新階段。而「龍成虎」伍允龍堅持在動作電影圈打拼多年，終於迎來事業大爆發，憑藉電影《九龍城寨之圍城》中極具魅力的反派「王九」一角紅爆全城，風頭一時無兩。

陳展鵬、胡定欣曾孖住吸金

事實上早在2024年的《澳門戶外表演區預熱音樂會》上，陳展鵬與胡定欣便已罕有地同台演出，當時已被外界視為關係「破冰」的訊號。如今，這張包括袁偉豪、伍允龍在內的《城寨英雄》主要班底同框合照，更像是一次「世紀大和解」的證明。照片中，陳展鵬笑容燦爛，彼此氣氛融洽，昔日的緋聞情侶同場，亦絲毫不見尷尬。

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