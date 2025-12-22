Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華

影視圈
更新時間：09:00 2025-12-22 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-22 HKT

現年44歲的TVB視后胡定欣，今年10月無預警宣布與外科醫生男友陳健華（Akin）結婚，二人在新西蘭皇后鎮舉行浪漫婚禮，正式成為幸福人妻。婚後生活甜蜜的她，近日在社交平台分享佈置新居的照片，意外讓她與醫生老公的愛巢曝光，其中客廳的巨型聖誕樹和極具品味的裝修設計，旋即成為網民焦點。

胡定欣巨型聖誕樹突顯客廳空間感

從胡定欣分享的照片可見，她親力親為佈置家中的聖誕樹，胡定欣穿着白背心站在梯子上，小心翼翼地為樹頂掛上星星。這棵聖誕樹大得驚人，目測超過兩米高，幾乎觸及天花板。樹上掛滿了暖白色的串燈，配以典雅的金色和深色球形掛飾，燈光亮起時充滿節日氣氛。

胡定欣巨廳極寬敞

即使如此巨大的聖誕樹，擺放在豪宅客廳的角落，旁邊是整排的落地玻璃窗，空間上仍顯得綽綽有餘，絲毫不覺擠迫。由此可見，胡定欣豪宅的客廳極為寬敞闊落，落地玻璃將窗外的夜景和樹影倒映進屋內，與室內的聖誕樹燈光互相輝映，盡顯氣派。

胡定欣品味裝修簡約大氣

除了巨型聖誕樹，早前好友胡杏兒到訪她家中打邊爐，也讓豪宅的內部設計曝光。從照片中可見，飯廳的牆壁採用了深灰色的岩板或石材質感飾面，紋理自然，在柔和的燈光下顯得沉穩而有格調。搭配一盞型格的吊燈，整個空間設計簡約，樓底極高充滿空間感，完美演繹了何謂「低調的奢華」。這種不追求金碧輝煌，而是著重材質與光影配搭的設計，足見主人家卓越的審美品味。

胡定欣新婚生活甜蜜

胡定欣自言與丈夫陳健華已交往數年，並非外界所想的閃婚，而是計劃了一年，待儀式完成後才向外界公佈喜訊。對於被傳奉子成婚，她早前笑著否認，並表示生兒育女會順其自然，由於丈夫並非家中長子，所以沒有生育壓力。

